En Jbeil, los municipios están preparando una campaña TNVR: captura, esterilización, vacunación y retorno bajo control veterinario. Todavía hay que aclarar los arreglos locales.

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La Unión de Municipios de Jbeil está preparando el despliegue local de la campaña nacional para la gestión de perros callejeros. Una reunión con los alcaldes, bajo el patrocinio del Director General de Agricultura, Louis Lahoud, presentó un enfoque que combina captura, esterilización, vacunación y retorno enmarcado de animales. El informe publicado el 17 de noviembre todavía no proporciona un calendario operacional para cada municipio.

Cuatro etapas bajo supervisión veterinaria

El dispositivo, designado por el acrónimo inglés TNVR, proporciona captura segura, esterilización quirúrgica y vacunación, especialmente contra la rabia. El regreso al lugar de captura sólo se prevé después de la recuperación y evaluación veterinaria de su idoneidad. Un seguimiento de los animales y su estado de salud acompaña estas intervenciones.

Louis Lahoud pidió a los municipios que coordinaran sus recursos técnicos y logísticos con los equipos del ministerio, compartan información y definan áreas prioritarias. MP Ziad Hawat y funcionarios veterinarios asistieron a la reunión. El objetivo es sustituir las intervenciones especiales por una organización sostenible.

Una política que va más allá de la esterilización

Elrecomendaciones de la Organización Mundial de Salud Animalincluir la gestión de poblaciones caninas en un rango más amplio: responsabilidad de los propietarios, prevención del abandono, vacunación, supervisión del personal y coordinación de las autoridades. Ellos señalan que reducir el número de perros solos no es suficiente para reducir la rabia. La continuidad de la cobertura de inmunización es fundamental.

Por lo tanto, para Jbeil la cuestión sería tanto el seguimiento como la primera intervención. Una campaña no puede ser evaluada únicamente por el número de capturas: también será necesario saber qué animales han sido vacunados, esterilizados y monitorizados, y verificar la situación en las comunas afectadas.

Se siguen esperando modalidades prácticas

Elactas de la reuniónno especifica un presupuesto, un objetivo costoso o un mecanismo de presentación de informes para los residentes. Tampoco se puede decir que las operaciones ya han comenzado en todas las localidades de la Caza. La presentación del programa es una medida de coordinación, que aún no es una evaluación sobre el terreno.

Ilustración geográfica de los archivos: viejo mercado Byblos. Soly Moses / Pexels, fotografía publicada en Pexels en noviembre de 2022. No representa la campaña ni la reunión.

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