En el Informe 2026-2027 sobre la financiación y el marco jurídico de las PYMES libanesas se destacan las dificultades de la financiación. La presencia de startups no es suficiente para garantizar su crecimiento.

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El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo señala las dificultades de la financiación y la demora en los marcos jurídicos de apoyo a las PYME en el Líbano. Este diagnóstico se incluye en su informe de transición 2026-2027, publicado el 17 de noviembre, sobre las nuevas fronteras de la competitividad.

PYMES Libanesas que se enfrentan a la financiación

En el ámbito de las reformas estructurales, el banco observa una brecha entre la competitividad general del Líbano y la de sus pequeñas y medianas empresas. Se cita el acceso a los mecanismos financieros y jurídicos conducentes a su desarrollo, incluidos los marcos de insolvencia.

El informe también señala una densidad de startups orientadas al crecimiento comparable a la de Türkiye, a pesar de un ingreso per cápita inferior. Esto se aplica a la presencia de empresas jóvenes, no a su rentabilidad.

IA no garantiza la captura automática

En la escala de las economías estudiadas, el EBRD señala que la demanda de inteligencia artificial y defensa no crea automáticamente nuevas capacidades de exportación. Las habilidades, la infraestructura y el capital son fundamentales para las oportunidades de mercado. Para AI, destaca las aplicaciones y la adopción en la economía, en lugar de una carrera sistemática hacia la infraestructura más cara.

Qué significa este diagnóstico para una empresa

La lectura económica de estos hallazgos requiere tres etapas: crear una sociedad, encontrar un mercado y financiar su expansión. No se mezclan. Una empresa puede tener clientes y carecer de los recursos para reclutar o entregar un pedido más grande. Por el contrario, la obtención de financiación todavía no demuestra la viabilidad de un producto.

El marco aplicable a las dificultades comerciales también cuenta en esta cadena. Determina cómo una actividad puede ser reorganizada, continuada o parada cuando los compromisos se vuelven difíciles de cumplir. Esto no es una cuestión para las empresas ya en crisis: inversores, prestamistas y proveedores se integran en sus decisiones.

Para el Líbano, el valor de esta lectura es cambiar el debate sobre el número de proyectos anunciados a las condiciones para que las empresas duren y crezcan. The report is an economic diagnosis, not the announcement of a financing window open to SMEs.

Fuente:EBRD, Transition Report 2026-27páginas 4, 108 y 140. Imagen geográfica de los archivos: Beirut, 18 abril 2019, Laura C Ellis,CC BY-SA 4.0.

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