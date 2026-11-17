Damasco anuncia trabajo conjunto con la UE sobre un nuevo marco. Los europeos están preparando la firma del texto de 2008 y su modernización, en condiciones políticas.

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La Unión Europea y Siria se están preparando para profundizar su asociación sin anunciar la firma de un nuevo acuerdo. El martes 17 de noviembre, en la apertura del foro de coordinación celebrado en Damasco, el Ministro de Relaciones Exteriores sirio Asaad al-Shaibani dijo que estaba trabajando con la UE en un documento común que define el alcance de un nuevo texto.

Damasco quiere ampliar el marco de las relaciones

El Ministro sirio presentó esta labor como medio de desarrollar el comercio y la inversión, consolidando al mismo tiempo el diálogo político y la cooperación institucional. Su declaración describe una preparación común. No establece una fecha de firma o calendario para la entrada en vigor.

En Bruselas, dos proyectos paralelos

El informe oficial del Consejo de Relaciones Exteriores el 16 de noviembre establece la posición europea: los Ministros acordaron seguir trabajando en la firma del Acuerdo de Asociación de 2008 mientras se preparan para su modernización. El viejo texto y el futuro marco actualizado son por lo tanto dos hilos interrelacionados pero distintos.

Los europeos asocian este acercamiento con progresos tangibles de las autoridades sirias sobre la transición inclusiva, los derechos humanos y el estado de derecho. También subrayan la importancia de preservar la soberanía y la integridad territorial del país, fortalecer sus instituciones y apoyar su recuperación económica.

En lo que respecta a los refugiados, el Consejo presenta la reconstrucción y la recuperación socioeconómica necesarias para los retornos voluntarios, seguros y sostenibles. No describe estas condiciones como ya se han encontrado en Siria.

Un foro para coordinar la recuperación

La Comisión Europea ha anunciado la participación del Comisionado para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, en el Foro de Damasco. La reunión debe reunir a asociados europeos, países árabes, Naciones Unidas, instituciones financieras y representantes del sector privado en materia de coordinación de la ayuda y las inversiones.

El apoyo europeo de unos 620 millones de euros para 2026-2027, mencionado en esta comunicación, se anunció en enero. Por lo tanto, no es un nuevo sobre creado por la reunión de noviembre.

Otra distinción es la restauración en mayo de 2026 de la plena aplicación del Acuerdo de Cooperación UE-Siria. No significa que el acuerdo de asociación mencionado a esta semana ya haya sido firmado. La etapa actual sigue siendo la de la reconciliación política y la labor sobre textos, cuyos resultados deberán anunciarse por separado.

Fuentes:declaración del ministro de siria de 17 de noviembre;Consejo de Relaciones Exteriores de 16 de noviembre;European Commission. Ilustración: Berlaymont, Bruselas, fotografía de archivo sin fecha, Jai79 / Pixabay, Libnanews fonds. No representa el foro de Damasco.

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