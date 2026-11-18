La restricción anunciada el 12 de noviembre se refiere a las nuevas autorizaciones para tres verduras. Su efecto sobre los precios dependerá de los volúmenes realmente redirigidos al mercado interno y su distribución.

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Marruecos suspende provisionalmente la concesión de nuevas autorizaciones de exportación para tomates, cebollas y patatas. Announced to the Governing Council on November 12, 2026, the decision aims to protect domestic supply. No constituye, en los términos del comunicado oficial, una prohibición general de todas las exportaciones vegetales.

Una medida sobre nuevas autorizaciones

El gobierno dice que quiere preservar el mercado nacional teniendo en cuenta a los agricultores y socios africanos. El comunicado no establece una fecha final. No anuncia la cancelación de autorizaciones ya emitidas o una exención específica por destino. Por consiguiente, asimilar este anuncio al cierre de todas las fronteras comerciales iría más allá de su alcance explícito.

El precio aumenta durante un mes, pero no más de un año

Los datos de la Oficina del Alto Comisionado para el Plan proporcionaron una explicación antes de esa decisión. En septiembre de 2026, los precios de las verduras aumentaron 4,3% a partir de agosto. Todos los productos alimenticios crecieron un 1,6% durante un mes, mientras que el índice general de precios al consumidor creció un 1,0%.

Sin embargo, la comparación anual da otra imagen: los productos alimenticios fueron 2,5% más baratos que en septiembre de 2025, y el índice general mostró un aumento del 0,5%. Por consiguiente, un aumento mensual puede coexistir con una disminución de 12 meses. Estas cifras de septiembre no miden los precios de noviembre ni los efectos de la decisión anunciada el 12.

Comercio entre oportunidades y oferta

La limitación de nuevos comienzos puede, en principio, aumentar los volúmenes disponibles para los compradores locales, siempre que las mercancías puedan ser redirigidas a este mercado. Este mecanismo no conduce automáticamente a una disminución equivalente de los precios minoristas. Los costos de transporte, conservación, márgenes comerciales y velocidad de distribución se producen entre la granja y el consumidor.

Para los productores, el arbitraje es diferente. El mercado interno ofrece una salida, pero sus precios y condiciones de pago no son necesariamente los de un contrato de exportación. Una restricción puede cambiar el valor esperado de la cosecha sin reducir los gastos ya incurridos. Para los compradores extranjeros, su impacto depende principalmente de sus contratos y la posibilidad de encontrar otra fuente de suministro.

Tampoco los tres productos en cuestión tienen la misma vida útil. Un tomate fresco lleva menos esperando que un montón de cebollas almacenadas adecuadamente. Esta diferencia hace que la forma en que se aplican las mercancías y el movimiento real de las mercancías, más allá del anuncio administrativo, sea decisiva.

Esto medirá el efecto de la decisión

Una evaluación tendrá que comparar los volúmenes comercializados localmente, los precios al por mayor y los pagados por los hogares durante períodos comparables. También deben tenerse en cuenta los cambios estacionales y de calidad. Un precio nacional promedio no describe todas las situaciones locales.

En esta etapa, es necesario distinguir entre el objetivo del apoyo a la oferta, la restricción administrativa anunciada y sus resultados económicos. Una decisión sobre las autorizaciones por sí solas no es suficiente para determinar cuántos más toneladas entran en los mercados o qué consumidores de economía logran.

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