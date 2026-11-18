La movilización económica de la diáspora requiere una distinción entre transferencias a familias y capital invertido en empresas. En Saida, una reunión entre la Cámara de Comercio y el IDAL propuso identificar necesidades y seleccionar proyectos. El Organismo también presta apoyo jurídico, fiscal y administrativo a los promotores de proyectos que reúnan las condiciones necesarias. Estos servicios no están garantizados la financiación. El informe del 21 de octubre no anuncia fondos específicos para los expatriados ni compromisos cuantificados de los inversores.

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Movilizar la diáspora libanesa para la inversión implica distinguir dos enfoques: ayudar a una familia y financiar un negocio. Las herramientas acompañantes delIDAL y una iniciativa anunciada en Saida ilustran este pasaje. However, they do not constitute a fund for expatriates or evidence that new capital has already been committed.

In Saida, identify projects before investors

On 21 October 2026, the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Saida and South Lebanon presented a meeting with IDAL. Mohammad Saleh, Presidente de la Cámara de Representantes, y Majed Mneimneh, CEO de la Agencia, discutieron la recuperación de las empresas afectadas.

Mneimneh propuso un trabajo conjunto para determinar las necesidades, mapear las oportunidades de inversión y seleccionar los proyectos que se promoverían. Los asociados buscados pueden ser libaneses, árabes o internacionales. Por lo tanto, el enfoque no se dirige exclusivamente a la diáspora.

La distribución propuesta se basa en dos funciones. La Cámara aporta sus conocimientos sobre las empresas y sus prioridades. IDAL ayuda a presentar los proyectos y guiar a los inversores en enfoques dentro de su competencia.

Mneimneh también especificó un límite: el IDAL no reemplaza los organismos de financiación, compensación o reconstrucción. El informe no anuncia ningún sobre financiero ni compromisos de inversores. Describe una cooperación que debe organizarse, no un programa de consignaciones ya asignado.

Diáspora: la inversión no se confunde con las transferencias

Esta distinción se suma a la establecida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su estudio de 2023 sobre las transferencias. El PNUD separa las remesas de los trabajadores expatriados, principalmente para las familias, de los depósitos de no residentes, asociados con una lógica de colocación.

El estudio destaca el papel de protección social desempeñado por las transferencias después de la crisis financiera de 2019. Para los hogares receptores, éstos proporcionan, entre otras cosas, acceso a bienes y servicios esenciales. Por lo tanto, su utilidad no depende de una transformación en capital emprendedor.

Al mismo tiempo, el PNUD recomienda un marco transparente para canalizar los recursos de la diáspora hacia la inversión local. Insiste en la confianza, el entorno empresarial y una mejor medición de los flujos. Estas recomendaciones, publicadas en 2023, no describen la financiación realmente alcanzada en 2026.

Apoyo administrativo, no garantía de financiación

La Dependencia de Apoyo a las Empresas proporciona puntos de entrada para los desarrolladores de proyectos. La agencia proporciona información gratuita, asesoramiento jurídico y asesoramiento fiscal, así como apoyo administrativo y de autorización. Los asesores externos están involucrados en apoyo de su equipo.

La página beneficiaria menciona start-ups con planes de negocio en tecnología, telecomunicaciones, agrotecnología, medios digitales y otros sectores productivos. Por lo tanto, el acompañamiento debe examinarse a la luz del proyecto y de las condiciones aplicables, no sólo en el estado de la explosión.

Para un empresario establecido en el extranjero, la preparación de un proyecto en el Líbano y la garantía de su financiación siguen siendo dos etapas distintas. La información sobre formalidades no es validación comercial ni compromiso de préstamo. En Saida, el siguiente paso anunciado sigue siendo el esfuerzo conjunto para pasar de las necesidades empresariales a proyectos seleccionados.

Ilustración: El Gran Serail en Beirut, 12 de agosto de 2017. Archivo de fotografía institucional, no relacionado con la reunión de Saida. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Original.

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