El festival BFL x Pro.Sec se celebrará del 20 al 23 de noviembre de 2026 en el Cité sportif Camille-Chamoun. Abierto el viernes a las 7:00.

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La tercera edición del festival BFL x Pro.Sec tendrá lugar del viernes 20 al lunes 23 de noviembre de 2026 en la Cité sportif Camille-Chamoun en Beirut. Organizada por la Liga de Combatientes de Beirut en asociación con Pro.Sec, el evento reunirá a las competiciones de Muay-Thai y Jujitsu bajo la supervisión de las federaciones libanesas de ambas disciplinas.

Según el programa comunicado por los organizadores, la ceremonia de apertura está prevista para el viernes 20 de noviembre a las 19.00 horas, antes de la noche de los combates de Muay-Thai. Athletes from Lebanon, Syria, Palestine and Jordan are announced for this first evening, which will be held in three rings.

Un título WMC en juego entre los 63,5 kg

La principal lucha será entre los dos libaneses Omar Serraj y Vasken Ayendjian. Los organizadores anuncian un enfrentamiento por un título del Consejo Mundial de Muaythai (WMC) en la categoría 63,5 kg. La presentación de la noche en la taquilla de Ihjoz indica que dos títulos nacionales WMC serán jugados durante el evento.

Antes de esta noche, una presentación cara a cara de los combatientes está programada el jueves 19 de noviembre a las 18.00 horas, en la sede de Pro.Sec en Hazmieh. Reunirá atletas, organizadores y medios de comunicación.

Jujitsu el sábado, Muay-Thai el domingo y el lunes

El festival continuará el sábado 21 de noviembre con la Copa del Líbano de Jujitsu. Domingo 22 de noviembre, las competiciones de Muay-Thai se dedicarán a las categorías de edad de 4 a 13 años, con un comienzo a las reuniones anunciadas a las 10.00 horas.

El último día, lunes 23 de noviembre, estará reservado para los participantes de Muay-Thai mayores de 14 años. El programa distingue así la noche de apertura de los próximos tres días, que acogerá otras categorías de competidores.

Entradas y acceso

Para el viernes por la noche, el comunicado de prensa anuncia tres categorías de US$10, 20 y 30 entradas. La reserva se ofrece en elpágina oficial del evento en Ihjoz. La admisión será gratuita los sábados 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre, según los organizadores.

En la práctica:BFL x Pro.Sec, 20-23 noviembre 2026, Cité sportif Camille-Chamoun, Beirut. Ceremonia de apertura Viernes a las 19:00 horas Los calendarios indicados son los del Líbano.

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