Beaujolais nouveau llega el jueves 19 de noviembre de 2026. El Código Rural fija su venta el tercer jueves de noviembre para los primeros vinos afectados. Este calendario, adoptado en 1985, organiza la distribución y nombramientos de la viña alrededor de una fecha común, sin preocuparse por todos los vinos.

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Beaujolais nouveau llega este jueves 19 de noviembre. Esta fecha cambia de año a año, pero la regla sigue siendo la misma: la venta al consumidor de los primeros vinos en cuestión comienza el tercer jueves de noviembre. El calendario organiza tanto la producción, distribución como eventos del viñedo.

El tercer jueves de noviembre cayó el 19 en 2026. El artículo D645-17 del Código Rural y Marítimo establece este punto de referencia para los vinos marcados « nueva » o « tierra ». El texto pretende situar al consumidor en el mercado. No significa que todas las cosechas tengan lugar al mismo tiempo o que el transporte debe esperar ese día.

Autorización de marketing en una reunión anual

The interprofessional Beaujolais brought the historical landmark back to 15 November 1951. Una nota administrativa permite entonces la venta de ciertos vinos antes de la fecha que se había fijado para las etiquetas. La reunión se expandió luego como productores, distribuidores y comerciantes organizados alrededor de un plazo común.

El tercer jueves se establece en 1985, según la cronología de la interprofesión. La elección de un día de semana, en lugar de una fecha fija en el mes, también da a los organizadores un punto de referencia estable: el lanzamiento siempre cae justo antes del fin de semana. El calendario de Beaujeu ilustra este año, con animaciones anunciadas del 18 al 22 de noviembre.

« Nuevo » no es el nombre de una cruda

En el viñedo, la mención se refiere a las denominaciones de Beaujolais y Beaujolais Villages. No cubre todos los vinos del territorio y no se refiere a un vino más. Una botella con el nombre de un vino crudo y un primer vino de la misma viña cumplen diferentes reglas y horarios.

Los rojos y rosés tempranos están hechos de gamay. El productor debe realizar la vinificación y embalaje dentro del tiempo que separa la cosecha de la fecha de liberación. Los métodos y las duraciónes pueden variar dependiendo de las cubas. La palabra « nueva » indica primero el tipo de marketing y la añada, no una sola receta.

El calendario común explica por qué la palabra « Beaujolais » vuelve al mismo período en carteles, escaparates y calendarios. En el Rhone, las citas tienen lugar durante varios días; su duración no cambia la fecha de lanzamiento común. 19 de noviembre es la fecha de colocar en el mercado los primeros productos de la cosecha 2026, no la fecha de dejar todos los vinos de Beaujolais.

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