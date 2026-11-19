El Ministerio de Juventud y Deportes anuncia una celebración de la Independencia el sábado 21 de noviembre, de las 16.00 a las 17.30 horas, la Plaza de los Mártires en Beirut. Scouts y guías participarán en este evento organizado bajo el lema « Una bandera, una patria », con los dos socios de federaciones.

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El Ministerio de Juventud y Deportes anuncia una celebración de la Independencia el sábado 21 de noviembre de 2026, de las 4 a las 17.30 horas, la Plaza de los Mártires en Beirut. A la reunión asistirán Scouts and Girl Guides en vísperas del Día Nacional el 22 de noviembre.

El evento se organiza en cooperación con la Federación Scout Libanesa y la Federación Scout Libanesa. La declaración transmitida el 19 de noviembre por Jalal Beainou anuncia la participación de diversas asociaciones scout libanesas.

« Una bandera, una tierra natal »

Los organizadores eligieron el lema « Una bandera, una patria: desde todo el Líbano hasta el corazón de Beirut ». El anuncio que acompaña al anuncio reproduce esta fórmula en árabe, con la bandera libanesa y los emblemas del ministerio y las dos federaciones asociadas.

El comunicado de prensa establece el lugar y el rango de tiempo de la celebración, sin detallar las animaciones. Tampoco especifica cómo registrarse.

La cita conveniente

Fecha: sábado, 21 de noviembre de 2026.

sábado, 21 de noviembre de 2026. Horas: hora de las 16.00 a las 17.30 horas en Beirut.

hora de las 16.00 a las 17.30 horas en Beirut. Lugar: martyrs’ Square, Beirut.

martyrs’ Square, Beirut. Organización: ministerio de Juventud y Deportes, con las federaciones de Exploración y Guías.

ministerio de Juventud y Deportes, con las federaciones de Exploración y Guías. Participación anunciada:varias asociaciones scouts libanesas.

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