Cinco Estados europeos y Rwanda anunciaron el 16 de noviembre su intención de establecer un centro de retorno. The project is aimed at persons without the right to stay, after an enforceable decision, and not at applicants whose files are yet to be examined. La primera fase implicaría a hombres solos. Los gobiernos anuncian una recepción temporal y luego una posibilidad de integración en Rwanda. El calendario, la financiación detallada y los arreglos prácticos quedan por especificar antes de las transferencias previstas en 2027.

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Rwanda y cinco países europeos anunciaron el 16 de noviembre de 2026 su intención de establecer un centro para las personas sin derecho a permanecer en la Unión Europea. Alemania, Dinamarca, Austria, Países Bajos y Grecia tienen primeras transferencias en 2027. El anuncio abre una negociación operacional: no significa que un centro ya esté funcionando o que se fijen las condiciones para cada transferencia.

El calendario danés especifica esta distinción. Copenhague espera presentar un acuerdo concreto a principios de 2027 y luego estar listo para realizar las primeras transferencias antes de finales de ese año. Por consiguiente, los compromisos políticos del 16 de noviembre y el acuerdo de aplicación previsto son dos etapas diferentes.

Centro de retorno en Rwanda, no procedimiento de asilo

El plan descrito en la hoja común abarca a los nacionales de terceros países que están sujetos a una orden de devolución o eliminación ejecutable. Su regreso a su país de origen no puede ocurrir rápidamente. Los gobiernos se refieren en particular a la insuficiente cooperación entre ese país o la persona interesada.

El centro de retorno de Rwanda no será responsable de examinar las solicitudes de asilo. The relevant procedures should first have been conducted in the European State. The project concerns persons who would not be entitled to asylum, international protection or other residence permits. Por lo tanto, se distingue de una transferencia para tener una solicitud pendiente de tramitación en otros lugares.

Esta distinción define a la población objetivo; no resuelve automáticamente la situación de cada persona. Los cinco estados afirman que las transferencias deben respetar el derecho nacional, europeo e internacional. Su archivo excluye la expulsión del hogar exponiendo a alguien a un riesgo real de tratos inhumanos o degradantes.

Hombres solos en la primera fase

The Netherlands provides additional clarification: the first phase must concern only men alone. Quedarían excluidos los menores no acompañados. Por su propia participación, La Haya tiene la intención de favorecer a las personas de países de la misma región que Rwanda.

Esta prioridad holandesa no se presenta como una norma general idéntica para los cinco socios. Tampoco proporciona una lista de nacionalidades elegibles. Por lo tanto, en esta etapa, los anuncios no permiten un calendario de transferencias por país de origen.

La hoja informativa común también exige un examen particularmente cuidadoso antes de cualquier traslado de personas vulnerables. Este principio tendrá que traducirse en términos prácticos en la selección de los casos y la protección de las personas afectadas. El documento no describe un protocolo médico completo.

Una estancia temporal en el centro, una posible instalación

The Dutch government describes an open and temporary structure, followed by the possibility of integration into Rwandan society. Los transmisores recibirían un derecho de residencia y acceso a la educación, el mercado laboral, la atención y la justicia.

Por consiguiente, el carácter temporal anunciado se refiere a los alojamientos en el centro, no necesariamente a la presencia en Rwanda. Una instalación sostenible es uno de los resultados previstos. La partida voluntaria al país de origen también seguirá siendo posible. Estas dos opciones no deben confundirse con el derecho a regresar a la Unión Europea.

Los cinco países europeos anuncian que financiarán la recepción temporal. En las comunicaciones oficiales consultadas no se puede encontrar ningún costo total, un volumen garantizado de personas transferidas o una duración máxima común de alojamiento. Presentar estos parámetros como ya establecido sería prematuro.

Queda por aclarar el papel de las organizaciones internacionales

Copenhagen indicated that it wanted to work with the International Organization for Migration to assist transferees at the request of Rwanda. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados debe asesorar sobre las obligaciones internacionales. La Comisión Europea actúa como observador en la preparación del plan.

Estas funciones anunciadas no significan que las organizaciones internacionales administren el centro o aprueben cada transferencia. La Red Europea de Migración subraya que los arreglos prácticos siguen en construcción y distingue entre las intenciones de los gobiernos y su implementación.

El próximo paso anunciado es la negociación del acuerdo concreto. Debe especificar las condiciones de recepción, las responsabilidades de los socios y las garantías efectivamente accesibles a los transmisores. El objetivo 2027 sigue siendo un calendario político y operacional para el momento.

Imagen del archivo: Kigali desde Kimihurura, 24 de enero de 2018. Esta imagen no representa el centro proyectado.Honeybarger / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Imagen no modificada.

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