En su agenda sobre la independencia, el General Rodolphe Haykal pide al ejército libanés que mantenga su nivel más alto de preparación antes del fin del mandato de la FPNUL. Recuerda el papel de la autoridad política, la búsqueda de misiones militares y la necesidad de preservar la unidad nacional.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En su programae el general Rodolphe Haykal pide al ejército libanés que mantenga su nivel más alto de preparación. El Consejo vincula este requisito con el próximo fin del mandato de la FPNUL y recuerda que el ejército actúa en el marco de las decisiones de la autoridad política.

El Comandante del Ejército Libanés envió este mensaje al ejército el jueves 19 de noviembre, tres días antes del Día de la Independencia. Reafirma que la institución continuará sus misiones y cumplirá sus compromisos nacionales a pesar de las dificultades y los riesgos. El texto no establece un nuevo calendario numérico objetivo o operacional.

Haykal pide que prepare el post-FINUL

El fin del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano da al programa su alcance inmediato. El general pidió a sus tropas que permanecieran listas y se prepararan para la siguiente fase. También recuerda el continuo despliegue del ejército al sur y el objetivo de extender la autoridad del Estado a todo el territorio. Contiene este objetivo al principio de que las armas deben ser propiedad del Estado.

Haykal cree que las violaciones israelíes obstaculizan la labor del ejército y amenazan la seguridad y la estabilidad del Líbano. El programa no elabora un informe sobre incidentes y no anuncia una nueva operación. Se establece la posición del mando sobre las dificultades que enfrenta la institución para llevar a cabo sus tareas.

La resolución 2790 del Consejo de Seguridad prevé la terminación de las operaciones de la FPNUL el 31 de diciembre de 2026. La retirada del personal debe realizarse gradualmente dentro de un año. Estos dos pasos no se confunden: el fin de las operaciones no significa que todos los efectivos de mantenimiento de la paz abandonen el Líbano el mismo día. El Consejo de Seguridad también debe examinar la aplicación de la resolución 1701 el jueves en privado. No se anunció voto para esta consulta.

El ejército recuerda la continuidad de sus otras misiones

La agenda no se limita al frente sur. Haykal cita la vigilancia de las fronteras septentrional y oriental y las aguas territoriales. Recuerda el papel del ejército en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el contrabando. El texto describe las misiones en curso, sin anunciar ningún cambio en sus modalidades.

El general coloca estos compromisos bajo la autoridad política. Dijo que deseaba que las decisiones adoptadas por el Comité fueran fructíferas y cumplieran los acuerdos vigentes. Por consiguiente, el mensaje no presenta un nuevo marco de negociación, ni proporciona una fórmula para reemplazar a la FPNUL por mandato.

Un llamamiento para preservar la paz civil

A medida que se acerca el 22 de noviembre, Haykal vincula la preservación de la independencia con la unidad nacional y la paz civil. El orador insta a los libaneses a que se reúnan alrededor del ejército y no cedan a los intentos de incitación que puedan empeorar las divisiones.

Pidió a los militares que permanecieran fieles a su juramento y a los principios de honor, sacrificio y lealtad. Les instó a que no permitieran que las dificultades o las campañas de cuestionamiento comenzaran su determinación. Este programa aclara así la línea de mando en el enfoque de una transición cuyas modalidades internacionales quedan por definir.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews