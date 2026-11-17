Charles Hage anunció la aprobación de una revisión de la resolución 159 de la UIT para el Líbano. Quedan por especificar los fondos y las modalidades.

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El Ministro de Telecomunicaciones Charles Hage anunció el martes 17 de noviembre, desde Doha, la aprobación de una revisión de la Resolución 159 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para apoyar la reconstrucción y modernización de las redes libanesas. Este anuncio marca un avance diplomático; Sin embargo, no está acompañado por ninguna cantidad de financiación o programa de trabajo.

En su mensaje sobre X,del Organismo Nacional de InformaciónEl Ministro dio las gracias a Arabia Saudita, Egipto y los Estados Unidos por su apoyo, así como a Qatar por su bienvenida. Pone esta decisión en la labor de la Conferencia Plenipotenciaria de la UIT, PP-26.

Una propuesta de reconstrucción

La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones presentó11 de noviembre el contenido de la propuesta libanesaentonces aceptado para ser examinado. Recordó que la resolución, aprobada en 2006, no se había actualizado desde 2014. The revision responds to the damage suffered by the networks since 2024 and to the pressure on the equipment of the areas hosting displaced persons.

El proyecto se centró en un programa de la UIT para el Líbano durante el período 2027–30. Involucró la rehabilitación de redes, la preparación para emergencias, el fortalecimiento regulatorio, la ciberseguridad y las aptitudes digitales. También proporcionó información actualizada sobre la evaluación de los daños, la búsqueda de asociados y financiación, así como una vigilancia anual de los recursos movilizados y las necesidades restantes.

No confunda la adopción con la financiación disponible

Estos elementos describen la propuesta hecha pública el 11 de noviembre, no una lectura del texto definitivo aprobado. Elregistro de propuestas de la UITa revisión del documento del Líbano 108 sobre la resolución 159. El anuncio ministerial del 17 de noviembre no detalla los cambios realizados durante las negociaciones.

En esta etapa, en los documentos consultados no se anuncia ningún contrato de trabajo, desembolso o plazo de restitución. Por lo tanto, para los suscriptores no es posible deducir ninguna mejora inmediata en el débito, la cobertura o las tasas. Las siguientes aclaraciones previstas se refieren al texto final, los proyectos seleccionados y los recursos efectivamente comprometidos.

Ilustración: antena celular, archivo fotográfico Libnanews sin fecha. No muestra la conferencia de Doha ni ningún proyecto relacionado con esa decisión. © Libnanews Archives; fotógrafo individual no informado.

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