Lebanese Industry Expo 2026 abre su segunda edición y celebra la manufactura en el Líbano

Bajo el patrocinio del Presidente del Consejo de Ministros de Nawaf Salam, más de 1.000 marcas locales e internacionales ocupan 10.000 m2 en el Seaside Arena hasta el 31 de octubre. La segunda edición del « Lebanese Industry Expo » abrió sus puertas hoy en el Seaside Arena de Beirut, bajo el patrocinio de […]

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Bajo el patrocinio del Presidente del Consejo de Ministros de Nawaf Salam, más de 1.000 marcas locales e internacionales ocupan 10.000 m2 en el Seaside Arena hasta el 31 de octubre.

La segunda edición de la exposición de la industria libanesa se inauguró oficialmente hoy en el Seaside Arena de Beirut bajo el patrocinio del Presidente del Consejo de Ministros, Excmo. Sr. Nawaf Salam. Organizada por los Servicios de Hospitalidad y Promfair, por iniciativa de la Asociación de Industriales Libaneses y con el apoyo del Ministerio de Industria, la feria lanzó el primero de sus cuatro días dedicado a los productos producidos localmente y los que los hacen.

Basándose en el éxito de su primera edición, que había recibido a más de 200 expositores y más de 10.000 visitantes, la feria ahora extiende más de 10.000 m2 y reúne más de 1.000 marcas locales e internacionales, con más de 10.000 compradores y visitantes profesionales esperados hasta el sábado 31 de octubre. Los pasillos reflejan toda la extensión del sector: industria pesada, alimentos y bebidas, embalaje, cosméticos y productos farmacéuticos, mobiliario y decoración, industria mecánica y tecnológica, textiles y moda, joyas, así como educación y servicios.

El Excmo. Sr. Nawaf Salam dijo: « La industria del apoyo no es una reclamación sectorial. Es un interés nacional vinculado al crecimiento, el empleo, la estabilidad financiera y la soberanía económica. »

H.E. Mr. Joe Issa El Khoury, Minister of Industry« La seguridad económica es el pilar fundamental de la seguridad nacional. »

« La apertura de esta segunda edición confirma que la Expo de Industria del Líbano ha encontrado su lugar en el calendario nacional. Este día refleja la confianza de los fabricantes libaneses en sus productos y en las oportunidades venideras, y estamos orgullosos de ofrecer la plataforma que los reúne »,dijo la Sra. Joumana Dammous-Salamé, cofundadora y CEO de Hospitality Services.

Mr. Salim Zeenni, Presidente de la Asociación de Industriales Libaneses, dijo: « La industria en el Líbano es una causa nacional, no un mero asunto económico o un medio de obtener ganancias, porque si es así, habríamos salido del Líbano en 1975. »

The Forum: the perspectives of the major players shapeping the Lebanese industry

El Foro reúne a líderes y expertos de la industria en torno a debates profundos sobre las cuestiones más acuciantes en la industria, incluida la industria ecológica, la sostenibilidad y los agroalimentarios, con más de 70 interesados y expertos en los cuatro días. Los participantes se benefician de perspectivas valiosas y de la oportunidad de interactuar directamente con los encargados de formular políticas.

Las « Conversaciones de Industria » del día incluyeron dos mesas redondas. « La fábrica mundial: conectar las industrias libanesas al mundo » reunió a representantes de FEIM (Italia), la Federación de Industrias Egipcias, Puertos de Dubai y MEDEF (Francia), mientras que « La transformación digital del Líbano: desde la hoja de ruta hasta los resultados », organizada en asociación con la Cámara Americana en el Líbano, acogió con beneplácito el diálogo Excmo. Sr. Kamal Shehadi, Ministro de Estado de Tecnología e Inteligencia Artificial.

Compradores anfitriones: Conexión de productores libaneses a nuevos mercados

El programa Hosted Buyers conecta a compradores con empresarios e industriales libaneses para la creación de redes y reuniones de negocios, con más de 200 reuniones de negocios planeadas durante los cuatro días. Tras dar la bienvenida a los compradores de los mercados árabes y otros mercados internacionales en 2025, sigue ofreciendo una plataforma específica para crear asociaciones, explorar oportunidades empresariales y estimular el crecimiento.

Experiencia culinaria: sabores libaneses, magníficamente revisitados

Chefs y bloggers culinarios dirigen clases maestras y sesiones en vivo alrededor de ingredientes locales y sabores tradicionales. Los visitantes descubren nuevas técnicas, enfoques creativos y la riqueza del patrimonio culinario libanés, con degustaciones en todo el programa.

3al Mouda: estimular su suerte, energía y espíritu

3al Mouda es el arte de la sala de estar. Un sorteo de hora a hora ofrece a los visitantes la oportunidad de ganar premios de sus marcas libanesas favoritas, mientras que la estación « Make Power Power » ofrece mordidas diarias y refrescos hechos en el Líbano. Los talleres « Feed Your Mind », dedicados a la belleza, cuidado de la piel, estilismo personal, nutrición y creación manual, le permiten salir con nuevas habilidades. El día de la apertura, los visitantes participaron en un taller para crear una crema de mano con perfume de firma con Anna Maria Botros, así como en una conferencia sobre cuidado de la piel, The Skin Edit, con el terapeuta de la piel Georgette Richa.

La exposición de la industria libanesa 2026 continúa hasta el sábado 31 de octubre de 2026, de las 15.00 a las 21:00 en el Seaside Arena, Beirut, con el apoyo de sus socios, ISO Food y AXA Middle East.

Líbano Industry Expo – 28 – 31 octubre 2026

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