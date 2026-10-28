Cuando el arte financia la autonomía

En Beirut, el Club Rotary de Beirut Cosmopolitan organiza una exposición benéfica con la Escuela Libanesa para ciegos y sordos de Baabda los días 30 y 31 de octubre de 2026. Objetivo: financiar 100.000 dólares en equipo Braille y un horno de cocina para desarrollar la autonomía educativa y artística para los estudiantes.

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Rotary Club of Beirut Cosmopolitan × Escuela Líbano para ciegos y sordos – Baabda

Exposición caritativa – Fundación Charles Corm

Inauguración: viernes 30 octubre 2026 a 17h00 • Abierto al público: sábado 31 octubre 2026, todo el día

A funding directly assigned to the school

El Club Rotary de Beirut Cosmopolitan (RCBC), en colaboración con la Escuela Libanesa para ciegos y sordos de Baabda, organiza una exposición de obras y pinturas para financiar instalaciones educativas y artísticas sostenibles para la escuela. Los ingresos de las obras de LSBD se asignarán a su proyecto: fortalecer el aprendizaje de Braille y equipar el taller de arcilla con un horno de horneado.

Dos necesidades específicas

El primero es el sistema Braille. Para un estudiante ciego o con discapacidad visual, Braille da acceso a la lectura, escritura y autonomía escolar. El proyecto incluye 30 máquinas Perkins, una impresora Braille de alta definición y herramientas digitales de toma de notas, complementadas con la formación necesaria para su uso.

La segunda se refiere al taller de arcilla. La modelación permite a los estudiantes, especialmente con deficiencias visuales, explorar formas y volúmenes a través del tacto. La adquisición de un horno de horneado y su equipo transformará las creaciones en obras sostenibles, que pueden exponerse y, a su vez, contribuir a futuras acciones de financiación.

Presupuesto completo que se financiará

Equipo / acción Detalle Presupuesto estimado (USD) Máquinas Braille Perkins 30 unidades 60.000 Impresora de alta definición de braille 1 sistema 20.000 Notas / herramientas digitales Braille Equipo adaptado 8.000 Capacitación especializada Uso e integración de la educación 12.000 Horno para trabajos de arcilla + equipo de taller Cocinar horno, instalación y accesorios Que se confirmen en las estimaciones TOTAL BRAIL SYSTEM Equipo + capacitación 100.000 DÓLARES TOTAL GLOBAL TO FINANCIACIÓN Braille + taller de barro USD 100.000 + cita de horno

Nota: El presupuesto de Braille refleja las necesidades actualmente identificadas. El costo del horno, sus accesorios de instalación y taller deben añadirse al recibir la estimación técnica final; No se inventa deliberadamente aquí.

Inversiones sostenibles

El objetivo es simple: cada trabajo vendido se convierte en una contribución mensurable al equipo. Las máquinas de braille, la impresora, las herramientas digitales y el horno serán utilizados por promociones estudiantiles sucesivas. Por lo tanto, la financiación no financia gastos únicos, sino una capacidad educativa y creativa que durará.

De trabajo a autonomía

El significado del proyecto radica en este círculo virtuoso: el arte permite recaudar fondos; los fondos financian las herramientas; Las herramientas permiten a los estudiantes aprender y crear más. Un trabajo vendido hoy puede convertirse mañana en una página de Braille, una herramienta de estudio o una escultura cocinada en el nuevo taller.

Viernes 30 de octubre 2026-17:00 : inauguración

Sábado 31 octubre 2026: exposición abierta todo el día

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