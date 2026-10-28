Cuando el arte financia la autonomía

Rotary Club of Beirut Cosmopolitan × Escuela Líbano para ciegos y sordos – Baabda
Exposición caritativa – Fundación Charles Corm
Inauguración: viernes 30 octubre 2026 a 17h00 • Abierto al público: sábado 31 octubre 2026, todo el día
A funding directly assigned to the school
El Club Rotary de Beirut Cosmopolitan (RCBC), en colaboración con la Escuela Libanesa para ciegos y sordos de Baabda, organiza una exposición de obras y pinturas para financiar instalaciones educativas y artísticas sostenibles para la escuela. Los ingresos de las obras de LSBD se asignarán a su proyecto: fortalecer el aprendizaje de Braille y equipar el taller de arcilla con un horno de horneado.
Dos necesidades específicas
El primero es el sistema Braille. Para un estudiante ciego o con discapacidad visual, Braille da acceso a la lectura, escritura y autonomía escolar. El proyecto incluye 30 máquinas Perkins, una impresora Braille de alta definición y herramientas digitales de toma de notas, complementadas con la formación necesaria para su uso.
La segunda se refiere al taller de arcilla. La modelación permite a los estudiantes, especialmente con deficiencias visuales, explorar formas y volúmenes a través del tacto. La adquisición de un horno de horneado y su equipo transformará las creaciones en obras sostenibles, que pueden exponerse y, a su vez, contribuir a futuras acciones de financiación.
Presupuesto completo que se financiará
|Equipo / acción
|Detalle
|Presupuesto estimado (USD)
|Máquinas Braille Perkins
|30 unidades
|60.000
|Impresora de alta definición de braille
|1 sistema
|20.000
|Notas / herramientas digitales Braille
|Equipo adaptado
|8.000
|Capacitación especializada
|Uso e integración de la educación
|12.000
|Horno para trabajos de arcilla + equipo de taller
|Cocinar horno, instalación y accesorios
|Que se confirmen en las estimaciones
|TOTAL BRAIL SYSTEM
|Equipo + capacitación
|100.000 DÓLARES
|TOTAL GLOBAL TO FINANCIACIÓN
|Braille + taller de barro
|USD 100.000 + cita de horno
Nota: El presupuesto de Braille refleja las necesidades actualmente identificadas. El costo del horno, sus accesorios de instalación y taller deben añadirse al recibir la estimación técnica final; No se inventa deliberadamente aquí.
Inversiones sostenibles
El objetivo es simple: cada trabajo vendido se convierte en una contribución mensurable al equipo. Las máquinas de braille, la impresora, las herramientas digitales y el horno serán utilizados por promociones estudiantiles sucesivas. Por lo tanto, la financiación no financia gastos únicos, sino una capacidad educativa y creativa que durará.
De trabajo a autonomía
El significado del proyecto radica en este círculo virtuoso: el arte permite recaudar fondos; los fondos financian las herramientas; Las herramientas permiten a los estudiantes aprender y crear más. Un trabajo vendido hoy puede convertirse mañana en una página de Braille, una herramienta de estudio o una escultura cocinada en el nuevo taller.
Viernes 30 de octubre 2026-17:00 : inauguración
Sábado 31 octubre 2026: exposición abierta todo el día
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