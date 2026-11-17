Después de una apertura con los Laboratorios de Selim Ben Safia en el Teatro Al Madina, los Rencontres Choreographic de Beirut realizan y talleres en varios lugares. Mehdi Dahkan acogerá Enlace en Tournesol el 24 de noviembre. Beit Beirut acogerá dos obras en curso el 28 de noviembre, antes de que KMs de Resistencia en Union Marks el 29 de noviembre. El festival organizado por el Laboratorio Físico de Beirut combina así la creación, transmisión y descubrimiento de investigaciones de desarrollo, con citas y reservas separadas específicas para cada sesión.

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Las Reuniones Coreográficas de Beirut inauguraron el lunes 16 de noviembre de 2026 en el Teatro Al Madina con LaboratoriosDe Selim Ben Safia. El festival organizado por el Laboratorio Físico de Beirut combina espectáculos, talleres y creaciones en curso. Ya se han anunciado varias reuniones hasta el 29 de noviembre en varios lugares de la capital y en Bourj Hammoud.

Reuniones Coreográficas de Beirut con laboratorios

La obra de Selim Ben Safia combina cuatro bailarines con un músico en su diseño inicial. Nadia Kaabi-Linke es un signo de la instalación escenográfica. Su obra se basa en las huellas del barrio de Maghrebin en Jerusalén, destruido en 1967.

El tour de Laboratorios registrado en Beirut al 16 de noviembre. Esta etapa está entre una actuación en Saint-Barthélemy-d-Anjou el 13 de noviembre y la Biennale Jaou Tunis el 20 de noviembre. La pieza vincula danza, música y artes visuales alrededor de fuerzas opuestas: la inmovilización y la capacidad de continuar el movimiento.

El sistema escenográfica muestra paredes transparentes que los intérpretes habitan y pasan por su presencia. La obra se basa en varias prácticas: danza contemporánea, ruptura, circo y danzas tradicionales. La daga palestina y los ritmos tunecinos forman parte de sus referencias.

Un taller de Mehdi Dahkan el 24 de noviembre

La transmisión ocupa un lugar en el festival. El coreógrafo marroquí Mehdi Dahkan acogerá el taller EnlaceMartes 24 de noviembre, a las 13.00 horas, en el Teatro Tournesol de Koon Space. La sesión dura dos horas y está destinada a bailarines o intérpretes con experiencia en el movimiento.

El trabajo propuesto se basa en la reacción en lugar de la reproducción de un vocabulario de gestos. Los participantes explorarán el peso, el impulso, los cambios de liderazgo y la escucha. También responderán a las propuestas de un socio y luego de un grupo.

Este método se une a la investigación desarrollada en KMs of ResistanceEl sonido y la respiración alteran los movimientos de los intérpretes. El taller debe dar herramientas de composición inmediata, utilizables en improvisación o creación.

Nacido en Tánger en 1998, Mehdi Dahkan vino a bailar a través de la ruptura, parkour y prácticas urbanas. Fundó Jil Z en 2019. Su presencia en Beirut combina así el intercambio de un método de trabajo con la presentación de un trabajo de él.

Dos obras en curso en Beit Beirut

El sábado 28 de noviembre a las 17.00 horas, Beit Beirut acogerá una sesión dedicada a Pamela Hayek y Lisa Almunaizel. El programa reúne dos obras en desarrollo: La arquitectura de la memoria y Te diré mi díaAsí que no se trata de anunciar dos creaciones completas.

El primero explora la memoria corporal y el papel de la repetición. El segundo coloca a una persona que se enfrenta a un objeto o a un inmovil en un ambiente doméstico. Se cuestiona en particular la presencia, ausencia y relación entre sujeto y objeto.

La taquilla ofrece una reserva gratuita para este doble programa, así como un ticket de soporte. Esta fórmula le permite asistir a una etapa de trabajo y descubrir la investigación antes de su forma final.

El aliento en el centro de KMs de Resistencia

Domingo 29 de noviembre a las 9.00 horas, Union Marks, Bourj Hammoud, programa KMs of Resistance por Mehdi Dahkan. La creación coreográfica y sonora se inspira en la tradición oral marroquí de « laita ». Se moviliza respirar, voces y cuerpos para construir secuencias rítmicas colectivas.

El proyecto existe en dúo y cuarteto. Pone el aliento en el corazón de la expresión del escenario, en lugar de la consigna. La empresa Jil Z es responsable de su producción.

Estas reuniones ilustran los diferentes formatos recogidos por el Laboratorio Físico de Beirut: representaciones, aprendizaje y presentación de investigaciones. Las reservas se ofrecen por separado en la taquilla del festival, con un lugar y un horario específico para cada sesión.

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