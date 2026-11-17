Do You Love Me de Lana Daher será proyectada en el Barbican en el Festival de Cine de Palestina de Londres el 19 de noviembre de 2026 a las 8:45 pm. Completamente construido a partir de archivos, el documental cubre setenta años de memoria audiovisual libanesa. Las películas independientes, la televisión, las fotografías y los vídeos familiares constituyen esta exploración de Beirut. Un índice en línea extiende la búsqueda. Después de Venecia en 2025 y un estreno británico en febrero de 2026, esta sesión ofrece una nueva cita en Londres alrededor de la película.

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La película¿Me quieresLana Daher se mostrará el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 8:45 p.m. en Barbican, Londres. Esta sesión del Festival de Cine de Palestina de Londres presenta un recorrido de 70 años de memoria audiovisual libanesa, totalmente compuesta por archivos.

Lana Daher reúne imágenes dispersas del Líbano

Cine, televisión, videos familiares y fotografías son el tema del documental. Su plan no es disparar una nueva historia de Beirut frente a una cámara. Contiene imágenes ya producidas, conservadas en lugares y condiciones muy diferentes.

El cineasta comenzó a desarrollar este trabajo en 2018. Su investigación llevó a colecciones privadas y archivos abandonados. La película se basa en más de cien obras de cine libanés independiente, junto con grabaciones nacionales, música y otros materiales de sonido.

Este dispositivo hace conocer la memoria personal y la memoria colectiva. Las personas, cineastas y artistas no son sólo temas representados: sus imágenes componen la narrativa. Los recuerdos familiares tienen lugar junto a las obras transmitidas en el teatro o en la televisión.

Una película de prueba, no una crónica exhaustiva

Nacida en 1983, durante la guerra civil, Lana Daher explicó que había buscado los archivos para entender el presente. In her intention note, she refuses to reduce life to violence. La creación, la intimidad y los momentos de alegría también pertenecen a la experiencia de la ciudad.

El montaje regresó a Qutaiba Barhamji, también co-escritor con el director. Pierre Armand asegura un trabajo de sonido. Por lo tanto, la asamblea de los fragmentos no se basa exclusivamente en su orden histórico: los sonidos, las voces y los acercamientos de las imágenes participan en la escritura de la película.

Este primer largometraje extiende el viaje multidisciplinario de Lana Daher. Formada en bellas artes y diseño gráfico en la Universidad Americana de Beirut, luego en el cine en Goldsmiths, Londres, trabaja entre ella, imagen y archivos.

Un índice para encontrar las obras

Un sitio acompaña al documental y enumera algunos de los materiales utilizados. IncluyeWest Beirut,Ghost Beirut,CaramelyNiños de ShatilaTambién se incluyen películas familiares y antecedentes fotográficos.

El índice no es un inventario completo del patrimonio audiovisual libanés. Hace visibles los recursos relacionados con el proyecto y permite que continúe el descubrimiento de obras más allá de la proyección.

La diversidad de fondos aparece en las entradas del índice. Los álbumes fotográficos de la familia Daher y las películas amateur de la colección Jabbour acompañan los archivos fotográficos de los periódicosAs-SafiryAn-Nahar. Estos materiales no provienen de los mismos autores o de los mismos usos: memoria privada, información o creación cinematográfica.

Una producción entre Beirut y Europa

La producción de la película reunió a Films de Force Majore, en Francia, y My Little Films, compañía de Lana Daher en Líbano. Wood Water Films en Alemania y Studio Lemon en Francia participan en la coproducción. Jean-Laurent Csinidis y el director son los productores.

El genérico también distingue el trabajo en archivos del único montaje. Denis Liakhov y Lana Daher son responsables de su producción, mientras que Alexis Lambotte firma la calibración. La tarjeta presentada en el Giornate degli Autori anuncia una película de 75 minutos, mezclando color y blanco y negro.

Una nueva sesión de Londres, 19 de noviembre

El paso a Barbican es parte de un viaje internacional ya en curso.¿Me quieresestrenada en el Giornate degli Autori en Venecia el 4 de septiembre de 2025. Un estreno británico se celebró en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres en febrero de 2026.

Por consiguiente, la reunión de noviembre no es una primera en el Reino Unido. Ofrece una nueva cita en el Festival de Cine de Palestina de Londres. El programa Barbican también incluye obras dedicadas a Gaza y Jenin; la película de Lana Daher centra su atención en Beirut y sus habitantes.

La proyección tendrá lugar en Barbican Cinema 2 el 19 de noviembre a las 8:45 horas de Londres. Las reservas pasan por el cine.

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