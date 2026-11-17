Dar al-Nimer acoge una exposición del 19 al 29 de noviembre de 2026 sobre cien años de historias infantiles en el Líbano. Más de doscientas historias fueron seleccionadas de más de diez mil libros. Preparado por Maud Stephan, Fadia Hoteit y Lena Merhej, el viaje vincula la escritura, la ilustración y la publicación con las transformaciones de la sociedad libanesa. Los tres Comisionados cruzan sus experiencias en lectura pública, pedagogía y narración visual. También se anuncia una visita con una sesión de narración para niños.

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Dar al-Nimer abrió una exposición en Beirut el 19 de noviembre de 2026 dedicada a cien años de historias infantiles en Líbano. Más de doscientas historias componen un viaje de escritura, ilustración y publicación. La exposición continúa hasta el 29 de noviembre.

Dar el-Nimer habla de los cambios en el libro de la juventud

La selección resulta de trabajos de documentación de dos años. Nos permite seguir las transformaciones del libro destinado a jóvenes lectores, sin separar textos de imágenes. Las formas de contar, dibujar y publicar forman los tres ejes de este viaje.

Esta historia editorial es también la de la sociedad libanesa. Las preocupaciones de los autores están cambiando con las condiciones sociales y el enfoque del niño. La exposición invita a ver las historias de los niños como documentos sobre su tiempo, así como obras de literatura e ilustración.

Una selección preparada por tres especialistas

Maud Stephan, Fadia Hoteit y Lena Merhej prepararon el proyecto. Han retenido más de doscientas historias de una colección de más de diez mil libros jóvenes.

El Fondo Árabe para las Artes y la Cultura, AFAC y la Fundación Tosh Fesh apoyan la exposición. El curso es para escritores, ilustradores y editores, pero también para familias, maestros y estudiantes.

Lectura pública, pedagogía e ilustración

Los tres viajes de los comisionados vinculan la investigación de libros con su circulación y producción. Maud Stephan trabaja en la publicación, lectura y acceso a la información. Dirigió el proyecto de rehabilitación de la Biblioteca Nacional del Líbano entre 1999 y 2003, antes de continuar una misión de consultoría hasta 2018.

Su acción también se refiere a lectores fuera de la capital. Dirigió la red de Centros de Lectura y Animación Cultural, dirigida por el Ministerio de Cultura con la Organización Internacional de la Francofonía. En este contexto se han establecido catorce centros, con especial atención a las obras de los jóvenes en árabe. También cofundó la Asociación Assabil, que trabaja para bibliotecas públicas.

Fadia Hoteit trae una mirada de las ciencias de la psicología y la educación. Profesora de la Universidad Libanesa, ha dedicado investigaciones a niños, familias y mujeres. Sus libros incluyen un estudio sobre literatura infantil en Líbano, publicado en 2001, y un libro sobre niños y políticas nacionales, publicado en 2018.

Lena Merhej, cofundadora de Comics Samandal, está trabajando en la narración visual. Ilustraba más de 30 libros infantiles y producía cómics y películas animadas. Su investigación doctoral se centró en historias de guerra en novelas gráficas libanesas. Este viaje da un lugar a la imagen como forma de narrativa, no como un mero acompañamiento al texto.

AFAC lista el proyecto100 años de historias y cuentosentre sus 2024 partidarios, en el programa de capacitación y en eventos regionales. La exposición de noviembre da ahora una cita pública a esta obra sobre el patrimonio de las historias infantiles.

Una cita para niños en Clemenceau

Se anunció una visita interactiva, acompañada de una sesión de narración, para niños de las 11.30 a las 12.30 horas. Combina el descubrimiento de los libros con una práctica oral de la narrativa.

La apertura tendrá lugar el jueves 19 de noviembre, a las 16.00 horas. Dar el-Nimer se encuentra en la calle América, en el barrio de Clemenceau, en Beirut. La galería se puede llegar al +961 1 367 016 para los procedimientos de visita.

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