En el Pabellón Nuhad Es-Said, unos 500 estudiantes participan en una instalación de Abed Al Kadiri. Talleres hasta el 30 de noviembre, visita hasta el 1 de diciembre.

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Una casa toma forma, dibujando después del dibujo, en el Pabellón Nuhad Es-Said para la Cultura, en el Museo Nacional de Beirut. Cerca de 500 estudiantes de escuelas públicas y privadas participan en « Esta casa pertenece a todos », una instalación colectiva diseñada y dirigida por el artista libanés Abed Al Kadiri.

Apoyada por la Unión Europea en el marco de la Cultura para Todos, la iniciativa incluye al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Educación y Educación Superior. Los talleres continúan hasta el 30 de noviembre de 2026; el público puede descubrir el trabajo en evolución hasta el 1 de diciembre.

Dibujos para vivir en el mismo espacio

El dispositivo se basa en una estructura metálica que muestra los contornos de una casa. Cada participante añade su dibujo. Durante las sesiones, las contribuciones individuales forman así un espacio común.

Según la presentación de los organizadores, los estudiantes descubren por primera vez los dibujos hechos por niños desplazados en escuelas y centros de recepción en el Líbano. Entonces imaginan su propia casa. El viaje requiere un enfoque conjunto de la casa, pertenencia y experiencias de desplazamiento, en lugar de producir imágenes aisladas.

Un enfoque artístico nacido en 2020

Esta instalación forma parte de un enfoque más amplio de Abed Al Kadiri, « Hoy me gustaría ser un árbol ». El proyecto nació después de la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020. La galería Tanit recuerda que la exposición del artista, « Remanentes de la Última Rosa Roja », entonces había sido enterrada bajo los escombros.

En 2026 se desplegó la labor a los niños desplazados, con sesiones de arte colectivo y apoyo psicosocial. El sitio del proyecto describe un proceso de tres pasos: creación con niños, intervención artística en sus dibujos, y luego exposición para recaudar fondos.

Exposición de libros de artistas en paralelo

El pabellón también alberga la exposición « Hoy me gustaría ser un árbol », inaugurada el 11 de noviembre y presentada hasta el 1 de diciembre. Reúne contribuciones de 22 artistas, dependiendo de la exposición. Más de 1.000 niños participaron en las sesiones que produjeron 180 metros de dibujos, transformados en libros plegados de acordeón, llamados leporellos.

Estos libros extienden el diálogo entre niños y artistas. La exposición pretende financiar la educación y el apoyo psicosocial de los niños afectados por la guerra en beneficio de las asociaciones libanesas Azahir y Bassma. Ella acompaña la instalación de los estudiantes, sin confundirse con ella.

Para ser visto: « Esta casa pertenece a todos », en el Pabellón Nuhad Es-Said para la Cultura, Museo Nacional de Beirut, hasta el 1 de diciembre de 2026. El pabellón se abre de martes a domingo. Los talleres escolares terminan el 30 de noviembre.

Foto: fachada del Museo Nacional de Beirut, archivos Libnanews.

Fuentes: presentación de los organizadores del 17 de noviembre ; nuhad Es-Said pavilion ; sitio del proyecto ; tanit Gallery.

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