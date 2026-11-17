La visita de Mike Waltz revive discusiones sobre la presencia internacional en el Sur. La terminación del mandato de la FPNUL no elimina la resolución 1701. Las declaraciones públicas, los informes de prensa y los textos de las Naciones Unidas arrojan luz sobre las diferencias, el calendario de retiro y las garantías que el Líbano exige ahora.

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La terminación anunciada del mandato de la FPNUL no significa la derogación de la resolución 1701. Tras la visita de Mike Waltz a Beirut, el debate se centró en los posibles arreglos sucesores para el personal de mantenimiento de la paz, las funciones que deben conservarse y el papel del acuerdo marco trilateral en los arreglos futuros. La información relativa a la voluntad de un estadounidense de excluir 1701 debe distinguirse de las declaraciones públicas, las propuestas que aún se debaten y las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad.

¿De dónde viene la hipótesis de un abandono de 1701?

Antes de la visita, el diario Ad-Diyar había informado, sobre la base de fuentes diplomáticas no identificadas, de una orientación americana destinada a neutralizar los efectos de la resolución 1701 y hacer del acuerdo marco la referencia del próximo arreglo. Esta cuenta, que se incluyó en el examen de prensa del Ministerio de Información del Líbano el 13 de noviembre, incluyó el uso de observadores de tregua y una coordinación más limitada.

Esta información pertenece a Ad-Diyar. Su republicación en un sitio ministerial no lo transforma en una declaración del gobierno o texto americano autenticado. Describe las fuentes previstas antes de las entrevistas. No prueba que un borrador de este tipo fue presentado al Líbano, mucho menos que fue adoptado.

Lo que Waltz dijo públicamente

El informe del Parlamento libanés de 16 de noviembre ofrece un punto de comparación directo. Tras su reunión con Nabih Berri, el Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas presentó 1701 como base de la misión y previó su continuación con modificaciones y actualizaciones. No anuncia su cancelación.

Waltz indica que Washington trabajará con Francia, responsable de redactar el proyecto en el Consejo de Seguridad, para incorporar elementos del diálogo trilateral. Pone las negociaciones en las semanas anteriores a la expiración del mandato. Mencionó la capacidad de examen, incluida la remoción de minas, el apoyo humanitario y marítimo, y la verificación de los compromisos. No anuncia un sucesor ya constituido.

En el mismo informe, Berri presenta la continuación de la ocupación y los ataques israelíes como un obstáculo para el despliegue del ejército y el regreso de los habitantes. This is the position expressed by the President of Parliament, to be characterized from an agreement between the interlocutors.

Dos plazos, no una salida instantánea

El calendario pertinente figura en la resolución 2790, aprobada el 28 de agosto de 2025. Por último, prorrogó el mandato de la FPNUL hasta el 31 de diciembre de 2026. A continuación se prevé la cesación de las operaciones y la retirada ordenada y segura dentro de un año, en consulta con el Gobierno del Líbano y los países contribuyentes.

Por consiguiente, el 31 de diciembre no corresponde a la partida simultánea de todo el personal. La fase de retirada tiene sus propias funciones autorizadas, dentro de los límites de la capacidad disponible: protección del personal y las instalaciones de las Naciones Unidas, evacuación y contribución a la protección de los civiles y la prestación segura de asistencia humanitaria.

Sobre todo, el párrafo 2 de 2790 exige la plena aplicación de 1701. En el párrafo 10 se requiere el examen de las opciones para su ulterior aplicación después de la retirada. Por consiguiente, el texto que organiza el cierre de la misión no elimina el marco político y de seguridad que debe contribuir a la aplicación.

Lo que la referencia 1701 protege

La resolución de 2006 no se limita al establecimiento de una fuerza internacional. El Consejo vincula la cesación de las hostilidades, la retirada israelí, el despliegue de fuerzas libanesas y la ampliación de la autoridad del Estado. El párrafo 8 de la resolución incluía el respeto de la Línea Azul y la ausencia de armas y de personal armado no autorizado entre la Línea y el Litani, con excepción de las fuerzas del Gobierno del Líbano y la FPNUL.

El texto también se refiere al desarme de los grupos armados, la ausencia de fuerzas extranjeras sin el consentimiento del Gobierno y el control de los suministros de armas. Reducir 1701 a una obligación sólo relativa a Hezbolá o sólo Israel eliminaría parte de su arquitectura.

Por lo tanto, la elección de referencia legal no es un detalle de vocabulario. Una nueva misión puede tener menos personal o funciones diferentes sin que las obligaciones políticas de las partes sean idénticas a su mandato operacional. Por el contrario, mantener el número de una resolución en un preámbulo no sería suficiente para demostrar que todos sus requisitos todavía tienen los mismos medios de seguimiento.

Demanda libanesa: presencia internacional y reciprocidad

El comunicado oficial del Gran Sérail del 16 de noviembre especifica la posición de Nawaf Salam. El Primer Ministro pide que se mantenga una presencia internacional bajo el mandato del Consejo de Seguridad, con funciones de observación, presentación de informes, coordinación, enlace y apoyo al ejército. Mantiene 1701 como referencia esencial de los arreglos en el Sur.

En cuanto al acuerdo marco trilateral, Salam pidió un calendario claro para una progresión paralela de la retirada total israelí y la ampliación de la autoridad del Estado, con las armas bajo su control. También pide un mecanismo fiable para verificar los compromisos de ambas partes.

Por lo tanto, la posición publicada no es la negativa de ninguna nueva fórmula. La transición a un marco internacional, funciones concretas y reciprocidad. Presentar el debate como una oposición entre una propuesta completa y un rechazo mundial del Líbano iría más allá de lo que estos documentos establecen.

El vacío de seguridad se mide en funciones perdidas

Una fuerza de observación, apoyo militar y una misión con capacidades de protección no son intercambiables. La búsqueda de una violación requiere acceso al terreno, personal y procedimientos de presentación de informes. La remoción de minas implica especialistas y equipos. Garantizar la seguridad de un equipo requiere más medios. Un acuerdo sobre el principio de una presencia internacional deja abierta estas cuestiones operacionales.

A fin de evaluar una posible sucesión, será necesario examinar su mandato, cadena de mando, libertad de circulación, protección, financiación y capacidad de presentación de informes. La composición nacional o el número de contingentes no basta para responder a esas preguntas. Una pequeña misión puede realizar una tarea definida precisamente; no reemplaza automáticamente todas las funciones de una fuerza más amplia.

La transición también implica un riesgo de retraso: las operaciones de un dispositivo pueden detenerse antes de que su sucesor sea autorizado, financiado y desplegado. Evitar este retraso requiere más que un anuncio diplomático. Debe organizarse la continuidad de las responsabilidades y lo que queda por hacer durante el retiro.

Al 17 de noviembre, los documentos públicos consultados establecían un calendario de fin de misión y negociaciones posteriores, no una derogación de 1701 ni la adopción de una fuerza de sustitución. El punto a seguir será el contenido del próximo texto presentado al Consejo de Seguridad: qué obligaciones cumple, qué medios autoriza y cómo articula la retirada israelí, la autoridad del Estado libanés y la verificación internacional.

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