Beirut Libros 2026: literatura francesa en el corazón de la Feria del Libro de Beirut, y en todo el Líbano

Del 9 al 18 de octubre de 2026, Beirut Books vuelve para una cuarta edición. Este año, el festival organizado por el Instituto Francés del Líbano ha optado por inscribirse como parte de la nueva Feria del Libro de Beirut, que reunirá por primera vez, por iniciativa del Ministro de Cultura, editores de habla francesa y de habla árabe en los […]

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9 a 18 de octubre 2026, Beirut Books regresa para un 4ndedición. Este año, el festival organizado por el Instituto Francés del Líbano decidió inscribirse como parte de la nueva Feria del Libro de Beirut, que reunirá por primera vez, por iniciativa del Ministro de Cultura, editores de habla francesa y árabe en el mismo espacio del Seaside Arena.

El Instituto Francés quería acompañar esta ambición: restaurar el papel de Beirut como capital regional de libros y publicaciones. Beirut Books ofrecerá un rico programa dentro de la exposición, enriquecido por las propuestas del Instituto Francés del Cercano Oriente. Esta presencia se complementará con una serie de propuestas literarias y artísticas en varios lugares de la ciudad, así como con programas en todas las ramas regionales del Instituto Francés del Líbano.

Más40 autores,autoridades, ilustradores y artistas de9 paísesse reunirá en el Líbano durante10 días. Novelas, narrativas, poesía, cómics, ensayos y literatura juvenil se honrarán a través de reuniones, mesas redondas, dedicatorias, exposiciones, talleres, lecturas musicales, performances y conciertos, en francés, árabe e inglés, tanto para el público en general como para el público escolar

Libros de Beirut – Una edición mediterránea

Alistado en la temporada mediterránea, una serie de eventos que Francia organiza a lo largo del año 2026, esta cuarta edición celebra los escritos, voces e imaginaciones que fluyen entre las diferentes orillas del Mediterráneo. Contiene personalidades de la escena literaria y artística libanesa, francesa, francesa y mediterránea, y reúne idiomas y disciplinas.

Entre los numerosos invitados se encuentran Ryoko Sekiguchi, Jul, Blandine Rinkel, Joumana Haddad, Dominique Eddé, Eric Veillé, Charif Majdalani, Raphaël Meltz, Stéphanie Dujols, Alexandre Najjar, Hala Moughanie, Manal Salamé, Gracia Bejjani, Michèle Standjofski, Polla Charles Rajar.

Beirut Books – Highlights

Jueves 8 de octubre – El cuarto tiempo de lectura nacional : todo el Líbano 11:15 Como preludio de los Libros de Beirut, se invita a todo el Líbano a dedicar quince minutos a la lectura, en colaboración con el Ministerio de Educación y Educación Superior del Líbano.

: todo el Líbano Como preludio de los Libros de Beirut, se invita a todo el Líbano a dedicar quince minutos a la lectura, en colaboración con el Ministerio de Educación y Educación Superior del Líbano. Viernes 9 de octubre –Loghofet o nombre perdido : JUSJ Biblioteca Oriental, Monot, 8pm . Un espectáculo entre música, poesía, narrativas y materiales documentales con Diala Lteif y Fred Nevché, también presentado en sábado 10 de octubre a las 19 horas en la Feria Internacional Rachid Karamé en Trípoli .

: . Un espectáculo entre música, poesía, narrativas y materiales documentales con Diala Lteif y Fred Nevché, también presentado en . Domingo 11 de octubre –Estados : Cafetería 33, Monot, 8:30 pm Una noche de poesía de Open Mic con Rima Abdul Malak, Rita Bassil, Gracia Bejjani, Pamela Chrabieh, Joumana Haddad, Malena Kadi, Blandine Rinkel y Mahmoud Wehbé.

: Una noche de poesía de Open Mic con Rima Abdul Malak, Rita Bassil, Gracia Bejjani, Pamela Chrabieh, Joumana Haddad, Malena Kadi, Blandine Rinkel y Mahmoud Wehbé. Lunes 12 de octubre –¿Quién es el dueño de los cuerpos de mujeres? : Fundación Charles Corm, Mathaf, 8pm . Un episodio deEast-The Night, el podcastEste-El Día, excepcionalmente grabado en público con Manal Salamé y Gracia Bejjani, acompañado de una intervención musical de Fred Nevché.

: . Un episodio deEast-The Night, el podcastEste-El Día, excepcionalmente grabado en público con Manal Salamé y Gracia Bejjani, acompañado de una intervención musical de Fred Nevché. Martes 13 de octubre –Savour Beirut : No Chef en la cocina, Gemmayze, 8pm . Una experiencia gastronómica y literaria con Ryoko Sekiguchi, inspirada en su libro961 horas en BeirutY el traductor Sarah Chahine.

: . Una experiencia gastronómica y literaria con Ryoko Sekiguchi, inspirada en su libro961 horas en BeirutY el traductor Sarah Chahine. Miércoles 14 de octubre – Alrededor de la traducciónSoy mi libertad : iFL/IFPO stand en el Salón, 5pm . Interconexión con Rana Idris (Dar al Adab) y Stephanie Dujols, sobre la traducción francesa del libro de Nasser Abu Srour, en asociación con la librería OIF y Stephan.

: . Interconexión con Rana Idris (Dar al Adab) y Stephanie Dujols, sobre la traducción francesa del libro de Nasser Abu Srour, en asociación con la librería OIF y Stephan. Jueves 15 de octubre –Doblaré la tierra : Beit Beirut, Sodeco, a las 18.00 horas . Apertura de la instalación fotográfica de Catherine Cattarizza, acompañada de una lectura de Ryoko Sekiguchi .

: . Apertura de la instalación fotográfica de Catherine Cattarizza, acompañada de una lectura de . Viernes 16 de octubre –¿Qué puede hacer la literatura? : Museo Sursock, 19h Una noche literaria y artística alrededor del lugar y el poder de la literatura.

: Una noche literaria y artística alrededor del lugar y el poder de la literatura. Sábado 17 de octubre – Alexandre Lenot, Prix des cinco continentes de la Francofonía 2026 : reunión alrededor de su trabajo en el Salón, entre las reuniones destacando las nuevas voces de la literatura francesa.

: reunión alrededor de su trabajo en el Salón, entre las reuniones destacando las nuevas voces de la literatura francesa. Domingo 18 de octubre – Concierto diseñado « ¿Cómo estás? »:Amphitheatre Montaigne del Instituto Francés del Líbano, Beirut, 19hCharles Berberian y Michèle Standjofski, acompañados por la música de Shifo Keefo, cerrarán esta cuarta edición de Beirut Books.

Libros de Beirut – por todo el Líbano

Beirut Books continúa su compromiso de acceder a la cultura más allá de la capital. Mediante la red de ramas del Instituto Francés del Líbano, se celebrarán reuniones y talleres en Junieh, Deir el-Qamar, Trípoli y Zahlé. Los jóvenes ocuparán un lugar central durante los diez días, con talleres de escritura y dibujo, lecturas animadas, reuniones con autores e ilustradores, actividades alrededor de cómics, juegos y citas especialmente diseñadas para jóvenes lectores.

En el Seaside Arena, el stand conjunto del Instituto Francés del Líbano y el Instituto Francés del Cercano Oriente (IFPO) será un espacio habitable de reuniones, debates, descubrimientos y dedicaciones del 9 al 18 de octubre.

Todos los eventos de Beirut Books son gratuitos, sujetos a disponibilidad.

Beirut Libros 2026

9 a 18 de octubre 2026

Feria del Libro Árabe y Internacional de Beirut – Seaside Arena

En Beirut y la región

Programa completo:if-liban.com

Instagram: @if liban

Facebook : Instituto Francés del Líbano

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