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Beirut: los mercados del pasado

Beirut: los mercados del pasado

Los antiguos zocos vincularon el puerto con la vida económica y social de Beirut. Tres fotografías auténticas, alrededor de 1900 y en 1966, cuentan esta vida empresarial. Sus registros no permiten la identificación precisa de las calles: no se presentan como vistas geolocalizadas del perímetro actual de los zocos de Beirut.

La transformación del sector no se limita a la lucha ni a una sola empresa. La demolición había afectado a los zocos en 1983. El proyecto de Rafael Moneo, fechado 1996-2009, incluye algunas huellas antiguas: una reconstrucción, no una restauración idéntica.

Archivos: mercado de verduras y escena callejera, G. Eric y Edith Matson colección / Biblioteca del Congreso, matpc.00055 y matpc.01185, dominio público, a través de Wikimedia Commons. Bazar de Beirut en 1966: Wilford Peloquin, CC BY 2.0, a través de Wikimedia Commons. Fotografías recadradas e integradas en la asamblea. Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Avisos:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beirut. El mercado vegetal LOC matpc.00055.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beirut. Street scene LOC matpc.01185.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:150 Beiruit bazaar Lebanon 1966 (51190741187).jpg

Antecedentes históricos: estudio de Howayda al-Harithy y Dina Mneimneh, UNESCO, pág. 23; presentación de Rafael Moneo.

https://whc.unesco.org/document/175507

https://rafaelmoneo.com/en/projects/souks-in-beirut/

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