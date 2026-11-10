USJ: What the Elders Finance

La antigua facultad de derecho y ciencia política de la USJ quiere renovar una contribución de 25.000 dólares a los derechos de matrícula. El pago 2025 está documentado por su federación. Esta asistencia está dirigida a los estudiantes que enfrentan dificultades financieras, teniendo en cuenta su éxito académico. Otra donación, destinada a la farmacia, ilustra una movilización distinta. Los objetivos anunciados en la cena todavía no son una evaluación de las cantidades realmente recaudadas este año.

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En la Universidad de San José en Beirut, la asistencia mutua de los ancianos incluye una contribución a los honorarios de matrícula. Los graduados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas recibieron 25.000 dólares el año pasado. Su asociación desea renovar este esfuerzo, sin anunciar en esta etapa una nueva cantidad ya pagada.

Los ancianos de la USJ quieren renovar su ayuda

En la cena anual de la asociación en la Fenicia, su secretario, el ex stickman Nader Gaspard, recordó la contribución del año anterior. Su objetivo para este año es elevar la misma cantidad. Este examen se centra en el apoyo a la escolarización, no en una nueva asignación o en un compromiso de duplicar los fondos.

La reunión reunió a varios cientos de graduados e invitados, incluyendo el embajador francés Patrick Durel. Marie-Claude Najm, Decano de la Facultad, representó al Rector François Boëdec. El presidente de la asociación, ex ministro Abbas Halabi, insistió en la responsabilidad de los graduados hacia estudiantes que luchan por continuar sus estudios.

Para Halabi, la membresía universitaria continúa después de la graduación. Presentó la reunión como una oportunidad para apoyar a los estudiantes para que pudieran seguir aprendiendo a pesar de las dificultades. El vínculo entre promociones toma una forma material aquí: contribuir al pago de los siguientes estudios.

Un pago de 25.000 dólares documentado en 2025

La Federación de Asociaciones de Ancianos de la USJ proporciona un punto de comparación preciso. On 10 November 2025, the Association of Graduates of Law and Political Science had given $25,000 to Marie-Claude Najm. La donación vino de la cena el 14 de octubre de ese año.

Esta comunicación institucional explica que la ayuda está destinada a estudiantes que combinan el éxito académico con dificultades financieras. Por lo tanto, se presta apoyo específico, vinculado a las necesidades y los antecedentes académicos. La cantidad colectiva no corresponde a una prestación idéntica pagada a cada estudiante.

El balance presentado en la nueva cena es parte de esta continuidad. Por otra parte, la información pública todavía no especifica cuántos estudiantes serán atendidos este año o la cantidad final de la colección. La esperanza de renovar los $25,000 sigue siendo un objetivo.

Iniciativas separadas por profesores

Los juristas no están solos para movilizar a sus ancianos. El 23 de abril de 2026, la Asociación de Graduados de la Facultad de Farmacia donó 10.000 dólares al Rector François Boëdec. Según la Federación de Ancianos, esta suma vino de la gala del 22 de noviembre de 2025.

Esta otra iniciativa se basa en un fondo de becas creado en 2018. La comunicación de la asociación menciona criterios sociales y académicos para los estudiantes acompañantes. Es un dispositivo específico de farmacia, distinto del apoyo de los graduados de derecho. Ambas cantidades no deben presentarse como una colección común.

Estos ejemplos dan contenido concreto a la solidaridad universitaria: una tarde reúne a los graduados, luego sus ingresos contribuyen a la financiación de los estudios. Para medir la ayuda proporcionada, los siguientes elementos esperados son la cantidad otorgada y los beneficiarios acompañados. El nombramiento de los ancianos abre esta movilización; Su anuncio todavía no vale la pena su balance financiero.

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