Irán: Tres hombres ejecutados después de protestas

La justicia iraní anuncia la ejecución de tres hombres en un caso relacionado con las protestas de enero en Karaj. Los acusa de acciones armadas en beneficio de las potencias extranjeras. Quedan por examinar las pruebas y las garantías judiciales, en el contexto de la utilización de la pena capital denunciada por las ONG.

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El domingo 8 de noviembre, el poder judicial iraní anunció la ejecución de tres condenados en un caso relacionado con las protestas del 2026 de enero en Karaj, al oeste de Teherán. Las autoridades los acusan de haber participado en acciones armadas en nombre de Israel, Estados Unidos y grupos hostiles. These alleged links with foreign powers have not been independently established.

Hassan Divband, Hamid Kazemi and Reza Zanganeh were convicted by the Karaj Revolutionary Court. According to the judicial announcement, capital punishments were applied after their confirmation by the Supreme Court. La confiscación de los bienes de los condenados acompaña las ejecuciones.

Un caso relacionado con la violencia de enero

La cuenta de las autoridades cubre dos noches de disturbios en enero. Los culpó por ataques contra edificios públicos, incendios, destrucción de cámaras y degradación de una estación eléctrica, que habría privado parte de Karaj de poder. También mencionó el asalto de dos personas a oficiales de seguridad.

El tribunal dice que depende de confesiones, grabaciones de videovigilancia y una investigación por servicios de inteligencia en la provincia de Alborz. Los elementos consultados no establecen la versión detallada de la defensa y las condiciones en que se recogieron las declaraciones del acusado. Por lo tanto, los cargos formales no pueden presentarse como hechos verificados por una investigación independiente.

El archivo consta de once personas. The remaining eight accused were sentenced to five to ten years in prison, according to the authorities. El anuncio por sí solo no permite la reconstitución del curso completo de las audiencias o los motivos invocados en las apelaciones.

Utilización de cargos de seguridad nacional

The conviction is based on legislation that strengthens sanctions against espionage and cooperation with Israel or States considered hostile. La calificación elegida es la de la participación en una actividad operacional en beneficio de estos oponentes. Así pues, da una dimensión de seguridad nacional a los actos que la acusación guarda relación con las manifestaciones.

Ese mecanismo ha sido criticado antes de las tres ejecuciones. En un informe publicado el 10 de septiembre, Human Rights Watch y el Centro Abdorrahman Boroumand documentaron el uso de la pena capital contra manifestantes y disidentes. Su investigación incluyó al menos 59 hombres ejecutados entre el 18 de marzo y finales de agosto de 2026 por cargos políticos o de seguridad nacional, 29 de los cuales estaban relacionados con las manifestaciones de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Garantías judiciales controvertidas

Ambas organizaciones informaron de que habían obtenido confesiones bajo coacción, restricciones al acceso a un abogado elegido y procedimientos rápidos en los archivos que habían examinado. They reported that in 16 of the 29 cases related to demonstrations, the charges were not about homicide. Estos hallazgos se refieren a su muestra anterior y no constituyen una encuesta específica de Divband, Kazemi y Zanganeh.

The three executions announced this Sunday therefore prolong a sequence already denounced by human rights defenders. Para este caso concreto, siguen siendo necesarios documentos judiciales completos y pruebas contradictorias para evaluar las pruebas presentadas por las autoridades y las garantías otorgadas a los condenados.

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