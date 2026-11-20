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Beit Beirut: preservar las huellas de la memoria

En Sodeco, una reunión anunciada este viernes, 20 de noviembre a las 17 horas pone a la vanguardia la preservación de museos y archivos.

Fotos de archivos: Libnanews, incluyendo a François El Bacha. Narración: voz de síntesis.

https://libnanews.com/beit-beirut-preserver-les-traces-de-la-memoire/

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