Somalia da 72 horas al Embajador de los Emiratos Árabes Unidos para que abandone el país y recuerda a su representante en Abu Dhabi para celebrar consultas. The Emirates claims to have closed its embassy in Mogadishu in January 2026. Los anuncios del 19 de noviembre no establecieron ninguna salida o ruptura efectiva de las relaciones diplomáticas.

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El jueves 19 de noviembre, el Gobierno de Somalia ordenó al Embajador de los Emiratos Árabes Unidos que saliera del país en un plazo de 72 horas. También recordó a su representante en Abu Dhabi para celebrar consultas. The Emirati Ministry of Foreign Affairs claims that its embassy in Mogadishu was already closed and its diplomatic staff withdrawn since January.

Mogadishu también recuerda a su Embajador

El Ministro de Información de Somalia, Abdulfatah Kasim Mohamud, anunció las dos medidas al final del Consejo de Ministros presidido por el Primer Ministro Hamza Abdi Barre. El Gobierno también pidió a su Ministerio de Relaciones Exteriores que trajera sus reclamaciones a otros estados y organizaciones internacionales. El Ministro no anunció una ruptura formal en las relaciones diplomáticas.

El retraso de 72 horas se refiere a la orden de Mogadishu. El anuncio no estableció que el embajador de Emirati estuviera todavía en Somalia en el momento de la decisión ni que desde entonces se había ido. The reminder for consultations concerns the Somali representative in Abu Dhabi and does not amount to an announced closure of the Somali embassy.

Abu Dhabi afirma haber cerrado su misión en enero

En una declaración emitida el mismo día, los Emiratos condenaron la actitud del gobierno somalí, que consideraba hostil, y la acusaron de mezclar sus luchas internas de poder con las relaciones bilaterales. El Ministerio de Emirati declaró que había cerrado su misión y retirado su personal diplomático en enero de 2026, citando en particular la cancelación de acuerdos bilaterales de Mogadiscio. Sin embargo, reafirmó su compromiso de mantener los vínculos con la población somalí, en particular con la comunidad de los Emiratos.

El papel de las autoridades regionales en el centro de la controversia

Dos días antes de la reunión del Gobierno, el Presidente de Somalia Hassan Sheikh Mohamud había acusado a los Emiratos de haber concertado acuerdos portuarios con las administraciones regionales sin pasar por las autoridades federales. Su Gobierno describió esas medidas como una violación de su soberanía. El comunicado Emirati rechaza la actitud de Mogadiscio sin responder punto por punto a estas acusaciones. Por consiguiente, la decisión del 19 de noviembre añade medidas dirigidas a los representantes de ambos países a la controversia sobre los acuerdos denunciados en enero.

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