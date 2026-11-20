Las huelgas rusas provocaron tres muertes y alrededor de 15 lesiones en Kiev, según el ayuntamiento. Tres puentes están dañados.

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Las huelgas rusas de la noche del 19 al 20 de noviembre resultaron en tres muertes y alrededor de 15 lesiones en Kiev, según un informe provisional publicado el viernes por la mañana por el alcalde Vitali Klitschko. Se dañaron tres puentes y se interrumpió el tráfico entre los dos bancos del Dnipro.

The mayor reported that seven injured persons had been hospitalized and that others were being careed for there. Según la primera información del ayuntamiento, las tres personas que murieron eran empleados del servicio de agua de la capital. Esta evaluación se refiere al ataque de la noche, distinto de las huelgas del jueves que dañaron varias misiones diplomáticas.

Tráfico perturbado entre los dos bancos

The town hall reported damage to three buildings and traffic restrictions on some of them. Pidió a los residentes que limitaran la conducción a viajes esenciales y a los empleadores para permitir el trabajo a distancia cuando fuera posible. Las primeras comunicaciones municipales no dan un plazo para volver a la normalidad.

El alcalde también anunció que se había dañado una infraestructura esencial en la ciudad. El alcance de los daños y las consecuencias para los habitantes siguió siendo establecido en los primeros exámenes consultados.

Archivo fotográfico: Kyiv Street durante un corte de energía, 25 de noviembre de 2022. Bektour / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. No muestra las huelgas del 20 de noviembre de 2026. Vestido editorial Libnanews.

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