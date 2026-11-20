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El 21 de noviembre, la Presentación de María en el Templo un relato antiguo con las oraciones de las Iglesias Orientales. En Anfeh, los archivos del monasterio de Saydet el-Natour nos permiten seguir una tradición concreta: las vísperas del día anterior, la liturgia de la fiesta y la transmisión del mismo lenguaje espiritual.

En la costa de Kura, Saydet el-Natour es conocido por su paisaje de piedra y salino. Su calendario religioso cuenta otra dimensión del lugar. La fiesta de la entrada de la Madre de Dios en el Templo, celebrada el 21 de noviembre en la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, reúne una memoria litúrgica documentada. En 2026, esta fecha cae el sábado. Hace posible entender una fiesta mariana menos visible que la Asunción, sin reducirla a una costumbre idéntica en todas las comunidades libanesas.

21 de noviembre, con calendarios para distinguir

En las publicaciones de la Arquidiócesis Ortodoxa de Zahlé y Baalbek, el 21 de noviembre lleva el nombre de la Fiesta de la Santísima Madre de Dios en el Templo. El calendario también prevé la celebración de clausura el 25 de noviembre. Esta duración muestra que la celebración no se limita a una fecha aislada: tiene un futuro y un posterior en la oración de la Iglesia.

El calendario mariano del Santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa también incluye la Presentación de la Virgen María el 21 de noviembre. La tradición Melkite también le da esta fecha, bajo el nombre de la Madre de Dios. Sin embargo, una fecha común no elimina las diferencias de rango litúrgico, textos y usos entre ritos.

Sobre todo, es necesario evitar mover automáticamente la fiesta el 4 de diciembre para todos los ortodoxos. El Consejo de Iglesias del Oriente Medio documentó una celebración el 4 de diciembre de 2022 en el patriarcado de Jerusalén, correspondiente al 21 de noviembre de su calendario litúrgico. Este ejemplo explica algunas fechas encontradas en línea; no reemplaza las indicaciones de las diócesis antioquías del Líbano.

Una historia transmitida por la tradición cristiana

La fiesta evoca a María como niño, dirigida por sus padres Joachim y Ana en el Templo de Jerusalén para ser consagrada a Dios. Metropolitan Basilios, en una presentación publicada por la Arquidiócesis Antioquía de Australia, recuerda que este episodio no es dicho por los Evangelios canónicos. Se transmite, en particular, por el Evangelio Prot de Santiago, texto apócrifo del siglo II.

Esta distinción es esencial: la narrativa religiosa, su recepción en las iglesias y una reconstrucción histórica de la infancia de María no pertenecen al mismo registro. Los detalles de su edad, su recepción por el sacerdote o su estancia en el santuario deben ser presentados como elementos de tradición, no como hechos establecidos por un testigo contemporáneo.

El registro histórico del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Estados Unidos vincula el origen de la celebración a la dedicación de una basílica mariana en Jerusalén en 543 y recuerda su desarrollo en el mundo bizantino. Por lo tanto, la historia de la fiesta es también la de un culto, lugares y textos transmitidos gradualmente.

María como « sien vivo »

En esta lectura cristiana, el traslado del niño al Templo proclama la Encarnación: María está llamada a llevar a Cristo. La catequesis Melkite dedicada a la fiesta explica así la imagen de María como un hogar de Dios. El edificio y la persona responden en el lenguaje de los himnos.

El icono reproduce estos símbolos. Joachim y Ana acompañan a su hija; las jóvenes llevan luces; Un sacerdote le da la bienvenida cerca de los pasos. Algunas representaciones también muestran a María alimentada por un ángel. Estas imágenes constituyen una interpretación teológica de la narrativa. Las velas y los pasos pintados por sí solos no son suficientes para demostrar la existencia de una procesión infantil idéntica en cada aldea libanesa.

Por el lado católico, el servicio de información de la Santa Sede hace hincapié en la entrega y la escucha de la palabra de Dios. El énfasis es en la disponibilidad de María, más que en la posibilidad de reconstruir materialmente la escena antigua. Esta proximidad espiritual permite diferentes formas de celebrar.

En Anfeh, vesperas certificadas de año a año

Para encontrar prácticas locales, los archivos parroquiales son más exactos que una descripción general de « Folclore libanés ». El boletín diocesano del 14 de noviembre de 2010, publicado por la Arquidiócesis de Trípoli y el Kura, anunció las Vísperas del 20 de noviembre a las 17.00 horas en la Iglesia de la Entrada de la Virgen, en el monasterio de Natour. El anuncio puso la celebración bajo la bendición del Metropolitan Ephrem Kyriakos.

La misma cita aparece en el boletín del 19 de noviembre de 2017, siempre el día antes de la fiesta y en el mismo lugar. Estos documentos muestran continuidad local durante varios años. Ellos dan a ver una práctica simple: reunir de la noche anterior para entrar litúrgicamente en la celebración.

Los archivos de las homilias diocesanas de 2024 aún mencionan una predicación de Ephrem Kyriakos en Saydet al-Natour para la fiesta del 21 de noviembre. Este hito reciente complementa los viejos boletines. Por otra parte, no permite deducir los plazos de 2026: son parte de un anuncio específico para el monasterio o la diócesis.

Canciones que ya se abren alrededor de Navidad

La fiesta se produce en el ayuno de la Natividad, que el patriarcado ortodoxo de Antioquía está situado del 15 de noviembre al 24 de diciembre. Lleva un tono mariano a esta preparación. Metropolitan Basilios señala que desde esta celebración las canciones llamadas Katavasia de la Natividad ya anuncian la Navidad. La espera también se transmite por la música y por la repetición anual de las oficinas.

En Zahlé, el boletín diocesano del 21 de noviembre de 2021 publicó el tropario y el kondakion de la celebración en árabe. Su enseñanza vincula la dedicación de María a la responsabilidad de los padres y padrinos en la formación cristiana de los niños. La memoria celebrada en la iglesia encuentra así una extensión en la transmisión familiar, sin necesidad de inventar una comida, traje o rito doméstico específico para todo el país.

En Saydet al-Natour, los nombramientos mantenidos en los archivos dan carne a esta transmisión. La herencia de la fiesta se encuentra en un lugar habitado por la oración, en los textos que canta y en la forma en que una comunidad toma su significado. 21 de noviembre abre una ventana sobre la diversidad cristiana del Líbano, basada en gestos precisamente localizados.

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