Donald Trump dijo que no se apresuraba a tomar una decisión sobre Irán y remitió la discusión al Año Nuevo. Cuando se le pidió que regresara de China, el Presidente de Estados Unidos no anunció una fecha de huelga o suspensión de hostilidades. El Senado rechazó por separado una solicitud de retirada de las fuerzas estadounidenses.

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Donald Trump dijo el jueves 19 de noviembre que no se apresuraba a decidir sobre Irán y que lo vería después de principios del año. Preguntado por separado sobre la hipótesis de nuevas huelgas, el Presidente de los Estados Unidos también remitió la discusión al Año Nuevo. No anunció una fecha de operación ni una suspensión formal de las hostilidades.

Comentarios sobre el regreso de China

En una entrevista telefónica con Axios durante su regreso de China, Donald Trump indicó que no tenía prisa en tomar una decisión sobre Irán y que vería lo que pasaría después de principios del año. Hizo comentarios similares a Reuters en su avión. Interrogó esta vez acerca de posibles nuevas huelgas, contestó que hablaría de ello después del Año Nuevo.

El punto de vista de Donald Trump es cuando dice que quiere verlo o hablar de ello de nuevo. No constituye una fecha fija para una operación, ni constituye un compromiso de excluir el uso de la fuerza hasta entonces. Esta indicación pública es nueva en los debates internos anteriormente comunicados.

Un voto separado en el Senado

El mismo jueves, el Senado de EE.UU. rechazó la resolución H.Con.Res.93, que pidió la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán. El rechazo no estableció un calendario militar. Por lo tanto, el voto y las conversaciones de Donald Trump son dos pasos distintos: el Senado votó a petición de retiro, mientras que el Presidente se refirió públicamente al momento en que pretendía hablar de nuevo sobre las consecuencias del conflicto.

La declaración emitida por China tras la reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen no contiene ningún compromiso con el conflicto con Irán. Tampoco es la entrevista del presidente estadounidense un anuncio conjunto de los tres países.

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