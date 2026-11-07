La perspectiva de un parcial en la Bekaa Occidental revive las discusiones alrededor del sitio dejado vacante por Ghassan Skaff. Elie Ferzli muestra su intención de correr y varios otros nombres circulan, sin un calendario electoral confirmado en los elementos disponibles. La cuestión plantea también una cuestión política: ¿cómo articular una elección local en una región amenazada con los argumentos presentados para los plazos nacionales? Las alegaciones de candidatura, apoyo partidista y decisiones administrativas deben seguir siendo claramente distinguidas.

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Elijah Ferzli se está preparando para correr para el asiento dejado vacante por Ghassan Skaff en la Bekaa Occidental. El ex Vicepresidente del Parlamento anunció su intención de postularse para una elección parcial. También se informa de los preparativos del Ministerio del Interior, mientras que otros nombres circulan. Estas medidas políticas no son válidas para la convocatoria oficial de votantes o para el registro de candidatos.

La cuestión va más allá de la sustitución de un diputado. Una consulta en la Bekaa Occidental, una región expuesta a tensiones de seguridad, reactivaría el debate sobre los argumentos utilizados para aplazar las elecciones nacionales. Pero esta supuesta contradicción política no permite anunciar la cancelación de una encuesta que aún no ha recibido un calendario confirmado.

Bekaa West : Ferzli muestra su intención

El ex vicepresidente de la Cámara, golpeado en las elecciones legislativas de 2022, fue a Ain al-Tiné. Nabih Berri indicó que no se oponía a la celebración de un parcial. Ferzli reiteró entonces que estaba considerando correr, al tiempo que afirmaba que no había pedido al Presidente del Parlamento que propusiera la organización de las elecciones.

Este posicionamiento distingue dos enfoques. Un político puede apoyar el principio de una elección. La decisión de convocarla y los actos administrativos necesarios siguen otro proceso. The support expressed to Ain al-Tinah should not be presented as an electoral decree.

Ferzli tiene visibilidad política vinculada a su presencia anterior en la Sala. Sin embargo, sería prematuro darle un ganador o incluso presentar la competencia como definitivamente constituida. Las intenciones declaradas no establecen la lista de participantes ni ninguna alianza que pueda formar.

Varios nombres, sin resultado esperado

Maysam Skaff, viuda del diputado desaparecido, es una de las personalidades mencionadas. Su viaje a Baabda alimentó discusiones sobre una posible aplicación. Georges Abboud también aparece entre los nombres apoyados en los intercambios políticos denunciados, al lado de las Fuerzas Libanesas.

Thierry Sabounji, un hombre de negocios activo entre Beirut y Riyadh, es citado como otra posibilidad propuesta por Waël Abu Faour. Estos nombres describen un debate político. No constituyen una lista oficial de candidatos que han presentado sus expedientes.

Los informes de prensa también indican que las Fuerzas Libanesas y el Partido Socialista Progresista se muestran reacios a continuar el debate sobre la parcialidad. Debe mantenerse el mismo nivel de precaución: los intercambios entre las partes, aunque sean consistentes, no sustituyen una decisión pública sobre la celebración de la votación.

El calendario nacional vuelve al debate

El razonamiento político avanzado es simple: si una elección local se puede celebrar en una zona amenazada, el argumento de seguridad utilizado para posponer un plazo nacional merece ser reconsiderado. Esta cuestión se refiere a la coherencia de las posiciones de las partes, no a la equivalencia automática entre las dos operaciones.

Un parcial en una circunscripción y elecciones generales no movilizan los mismos medios. Su alcance, organización de oficinas y coordinación administrativa difieren. Por consiguiente, es necesario examinar las limitaciones específicas de cada elección antes de concluir que la viabilidad de una muestra la de la otra.

Tampoco es la seguridad la única dimensión del calendario. Los preparativos para votar en el extranjero se reflejan en los debates sobre los plazos nacionales. Las necesidades técnicas citadas deben distinguirse de las opciones políticas a lo largo de un mandato o en el momento adecuado para consultar a los electores.

No date may be determined by extrapolation from statements on the time limits for preparation. Deben conocerse los actos pertinentes, las instrucciones de los ministerios pertinentes y las medidas efectivamente adoptadas. Los debates sobre la votación de expatriados no permiten concluir que la votación parcial es imposible.

Los actos administrativos marcarán la diferencia

La vigilancia del expediente debe abarcar ahora elementos verificables: una decisión de convocatoria, un calendario formal y los procedimientos de presentación de solicitudes. Su publicación daría otro significado a las intenciones anunciadas por las personalidades interesadas.

En su ausencia, los disturbios políticos siguen siendo distintos del comienzo real de una campaña. Los votantes en la Bekaa Occidental esperan que se aclare la representación de su distrito electoral. El siguiente paso será un acto institucional específico, en lugar de una nueva lista de posibles candidatos.

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