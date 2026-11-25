Para su primera visita a Ucrania como Primer Ministro húngaro, Péter Magyar discutió con entregas de energía Volodymyr Zelensky, vínculos transfronterizos y derechos de las minorías húngaras. Budapest mantiene sus reservas sobre la financiación europea de Kiev.

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El primer ministro húngaro Péter Magyar se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Transcarpatia el martes 24 de noviembre durante su primera visita a Ucrania desde su llegada al jefe de gobierno. Los dos líderes anunciaron que continuarían varios proyectos de transporte y energía juntos. Budapest también pide que se aceleren las garantías escolares prometidas a la minoría húngara en Ucrania.

Los dos hombres comenzaron su viaje a Oujhorod, donde rindieron homenaje a los soldados que habían muerto en la guerra, y luego celebraron una conferencia de prensa en Berehove, una ciudad llamada Beregszász en húngaro. Visitaron Kossuth Lajos High School y un hospital cuyo nuevo edificio se inauguró en octubre. Según Budapest, la renovación de la instalación fue apoyada por ambos estados.

Gas y ferrocarril: proyectos a implementar

La Presidencia ucraniana cita entre las discusiones sobre las entregas de gas y diesel a Ucrania, así como el mayor uso de instalaciones de almacenamiento de gas ucraniano por las empresas húngaras. Estos son dos aspectos distintos: uno se refiere a los suministros ucranianos y el otro a un servicio de almacenamiento que podría beneficiar a los operadores húngaros. Budapest desea involucrar a la industria en la preparación de esta cooperación. Los comunicados de prensa no especifican volúmenes o precios.

Los dirigentes también discutieron la rehabilitación de los cruces fronterizos, la apertura de nuevos puntos de cruce y la creación de vínculos ferroviarios directos en nuevas rutas. Kiev afirma que se ha dado instrucciones a los equipos de ambos países para que se preparen para su aplicación. Al final de la reunión no se hizo público ningún calendario de apertura o itinerario detallado.

Budapest quiere acelerar las garantías escolares

El Gobierno húngaro recuerda el acuerdo de diez puntos alcanzado anteriormente en el año sobre los derechos de la minoría húngara en Ucrania. Péter Magyar pidió que los compromisos sobre el uso y la educación de idiomas se aplicaran más rápidamente. Según el informe húngaro, Kiev está estudiando la posibilidad de hacer efectiva para el 30 de junio de 2027 ciertas garantías relativas a la enseñanza en la lengua materna. Este es un objetivo mencionado durante la visita, no una medida ya vigente.

Budapest también distingue las donaciones ya hechas, estimadas por el gobierno en alrededor de 1.000 millones de forints, incluyendo equipo médico, medicamentos y generadores, de un nuevo programa también equipado con 1.000 millones de forints para la salud, la educación y la cultura de la comunidad húngara en Transcarpatia.

Sigue habiendo desacuerdo sobre el presupuesto europeo

Péter Magyar condenó la agresión rusa y dijo que estaba dispuesto a proporcionar ayuda humanitaria en las esferas médica y energética. Sin embargo, rechazó la idea de vincular el próximo presupuesto de siete años de la UE con la financiación de Ucrania. También considera que Kiev debe seguir las mismas etapas de adhesión que los demás países candidatos. Por lo tanto, la visita fija proyectos bilaterales precisos, sin anunciar un cambio de posición húngara sobre estos dos expedientes europeos.

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