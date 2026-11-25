El campeonato regresó a la Cité sportif Camille-Chamoun. Tres días después, la institución pública anunció una subasta para la cafetería. La opinión especifica quién administra esta concesión, mientras que el Presupuesto 2026 identifica un sobre de mantenimiento. Estas dos piezas arrojan luz sobre lo que queda por establecer para una reapertura sostenible.

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Tres días después del regreso del campeonato a la Cité sportif Camille-Chamoun, la institución pública que administra el complejo anunció una subasta para explotar la cafetería. El estadio de Beirut encuentra partidos y busca un distribuidor para uno de sus servicios. Queda por ver quién pagará el mantenimiento y en qué condiciones el público podrá visitar el sitio entre las reuniones.

El campeonato regresó el 21 de noviembre, con la victoria de Nejmeh sobre Shabab Al-Ghazieh (1-0). La reunión marcó el regreso del fútbol al césped, no el regreso al servicio de todo el complejo. Un horario de partido dice cuando la tierra está reservada. No dice qué áreas estarán abiertas a los espectadores en cada reunión, o qué facilidades serán accesibles fuera de los días del partido.

Un contrato para la cafetería, no para el estadio

The opinion published on 24 November by the Public Procurement Authority concerns the operation of a cafeteria. The public establishment of sports, scouting and youth facilities is identified as the contracting authority. El plazo para la presentación de ofertas vence el 17 de diciembre. En esta etapa, la notificación no significa que el contrato haya sido adjudicado o que un operador privado se encargará del escenario. Tampoco el procedimiento establece las condiciones para la entrada pública en el complejo.

Una concesión de catering puede traer recetas y servicio a los espectadores. Su interés también depende de la asistencia predecible, horas de apertura y días en que el distribuidor tendrá acceso a los locales. Si los acontecimientos siguen siendo intermitentes, no hay nada que asimilar este potencial ingreso a la financiación de toda la operación.

Cinco mil millones de libras registradas para el mantenimiento

En el presupuesto 2026 se incluye un presupuesto de 5.000 millones de libras esterlinas para la Cité sportif Camille-Chamoun, incluida la limpieza, en la contribución a los gastos de funcionamiento de la institución pública. Es una consignación presupuestaria, no una declaración de lo que realmente se ha pagado, y no una cifra de la labor necesaria para abrir todos los foros. Los requisitos para instalaciones eléctricas, acceso, seguridad o reparación pesada no se deducen de esta línea única.

El control del patrimonio del complejo sigue otro circuito. On 29 October, the Parliamentary Committee on Youth and Sports decided to instruct a lawyer to follow a report before the courts concerning suspicions of theft and wastage in the City of Sport. Este enfoque no prejuzga las conclusiones judiciales y en sí no suspende las actividades del estadio.

¿Quién responde al sitio, entre dos partidos?

Para el público, se garantiza una apertura sostenible a la información ordinaria: capacidad de sectores abiertos, venta de entradas, horas, acceso a personas con movilidad reducida. Para el operador, la cuestión es cuáles son los servicios a su cargo y que regresan al organizador de una reunión, desde recepción y limpieza hasta cheques de preapertura. Sin esta asignación, los costos existen en cada juego, pero las responsabilidades pueden permanecer borrosas una vez que el estadio está vaciado.

La institución pública puede acoger reuniones antes de reabrir todos los componentes del sitio. La prueba real de recuperación, más allá de un juego o cafetería, será su capacidad para publicar un calendario de acceso, informar sobre la entrevista y cumplir estos compromisos durante una temporada.

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