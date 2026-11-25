Los Estados Unidos tienen siete empresas del Asia sudoriental en su lista de control de exportaciones. El efecto para sus clientes depende de lo que compren: entrega de servidores, equipo de reemplazo o servicio de cálculo. El texto no cierra todos los mercados o centros de datos ya equipados.

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Los Estados Unidos decidieron incluir siete empresas de Malasia, Singapur y Tailandia en su lista de control de las exportaciones. The Office of Industry and Security alleges a risk of diversion of advanced information technology equipment. Los objetivos de medida llamados intermediarios: no prohíbe ninguna venta de fichas a estos tres países y no cancela automáticamente los contratos de sus clientes.

El texto de EE.UU. abarca tres entidades enumeradas en Malasia (MSFusion, PT Megaspeed International y Speedmatrix), tres en Singapur (Apex Enterprise Solutions, Megaspeed International y Swiftdata) y una en Tailandia (Megaspeed Thailand). Washington dice que tiene razones para creer que el equipo informático avanzado ha sido o podría ser desviado a usos o usuarios no autorizados. El registro es una medida de control comercial, no una condena penal.

El fabricante no siempre es el vendedor del centro de datos

Un chip AI puede pasar por varias empresas antes de ser explotado. El fabricante proporciona un acelerador; un integrador a veces se integra en un servidor; un distribuidor toma o ejecuta el pedido; un centro de datos instala o opera las máquinas para sus clientes. Estos roles pueden combinarse, pero el nombre en la factura del cliente final no indica al cliente final que está involucrado en la entrega del equipo.

Ahí es donde el registro cambia el trato. La Oficina de los Estados Unidos exige una licencia de exportación, reexportación o transferencia al mismo país de artículos regulatorios de los Estados Unidos cuando una de las empresas designadas participe en la transacción. Las solicitudes se consideran con una presunción de rechazo. El alcance abarca bienes, software o tecnología sujetos a estas reglas, no sólo los aceleradores que motivaron la decisión. Sin embargo, no se extiende a ningún producto vendido en los tres países.

Diferentes efectos dependiendo de lo que el cliente compra

Para un cliente que espera la entrega de servidores a un intermediario designado, los plazos y los compromisos de instalación pueden ser desafiados directamente. Para un centro de datos ya equipado, el registro no significa el desmantelamiento de las máquinas existentes; Sin embargo, puede afectar a nuevas compras o al suministro de equipo de reemplazo dependiendo de las partes en la transacción. Un cliente que alquila horas de cálculo no compra necesariamente el equipo: su primer riesgo comercial puede ser un retraso de capacidad, en lugar de la prohibición inmediata de su servicio. El texto no decreta un corte general de los servicios de informática.

El documento de la Mesa no publica declaraciones de inventario ni listas de clientes afectados. Por lo tanto, no permite la estimación de los retrasos, cancelaciones o costos crecientes. El alcance económico se medirá en lugar de las empresas enumeradas en las órdenes actuales reales, y la dependencia de los compradores de las entregas ya prometidas o capacidades informáticas.

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