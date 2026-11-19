En Berlín, Alemania, Francia, el Reino Unido y Ucrania ofrecen una tregua energética invernal y una cesación del fuego para las exportaciones de alimentos al Mar Negro. Su contabilidad detallada de las garantías después de que cesaran los combates, sin un acuerdo ruso anunciado. Se distinguen estas propuestas de compromisos financieros anteriores y de la Cumbre de Shenzhen.

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Alemania, Francia, Reino Unido y Ucrania piden a Rusia que acepte una tregua energética durante el invierno. Su declaración conjunta, publicada el jueves 19 de noviembre después de la reunión de Berlín, también pidió una cesación del fuego que permitiera las exportaciones de alimentos al Mar Negro. Especifica las garantías previstas para Kiev después de la cesación de los combates, sin anunciar la aceptación rusa o el acuerdo de paz.

Una tregua energética propuesta a Rusia

El documento alemán presenta la tregua energética como primer paso hacia el cese de las hostilidades. Su duración propuesta abarca el invierno. However, it does not lay down a date of commencement, a detailed list of the installations concerned, or a specific procedure for monitoring the suspension. Es un llamado a Moscú, no un anuncio de una interrupción efectiva de las huelgas.

Los cuatro líderes asocian esta propuesta con un segundo objetivo: permitir las exportaciones de alimentos de la región del Mar Negro. Invocan la seguridad del paso de los buques y la libertad de navegación necesaria para el suministro mundial. De nuevo, el texto pide un acuerdo. No anuncia la reapertura de un corredor, horario de salida o un arreglo marítimo ya aceptado por las partes.

La declaración condena los ataques rusos contra civiles ucranianos y la infraestructura civil. También prevé esfuerzos adicionales, con terceros países, para fortalecer la defensa de misiles de Ucrania antes del invierno. Esta ayuda y la propuesta de una tregua son dos aspectos distintos: el fortalecimiento del apoyo no se presenta como suspendido de una respuesta rusa favorable.

Cuatro líderes llevan el texto de Berlín

El título del documento designa a los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido y Ucrania. Su introducción indica que los miembros de la Coalición de Voluntarios, Ucrania y los Estados Unidos se reunieron en Berlín. Por lo tanto, la participación de los Estados Unidos no debe confundirse con la identidad de los cuatro autores de la declaración.

El texto presenta entonces un amplio consenso entre los miembros de la Coalición y Ucrania. Apoya un diálogo directo entre Kiev y Moscú, con participación americana y europea. Reafirma que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza y que Ucrania debe poder elegir sus alianzas y acuerdos de seguridad.

Esta declaración es un paso diferente de la Cumbre de Shenzhen celebrada el mismo día entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. El documento publicado en China no anuncia una cesación del fuego en Ucrania. Por consiguiente, las propuestas detalladas en Berlín no constituyen las modalidades para la aplicación de un pacto de tres partidos en China.

Garantías proporcionadas después de una cesación del fuego

Los dirigentes reanudaron los compromisos examinados en Berlín en diciembre de 2025 y en París en enero de 2026. Piden garantías de seguridad firmes y jurídicamente vinculantes para Ucrania tan pronto como entre en vigor una cesación del fuego. Su carácter debe ser defensivo, con estrecha coordinación con Washington.

En el documento se enumeran varios componentes posibles: asistencia militar, financiera y técnica sostenible; participación en un mecanismo propuesto de vigilancia de la cesación del fuego dirigido por los Estados Unidos; y una fuerza multinacional liderada por Europa con apoyo de los Estados Unidos. No declara estos dispositivos desplegados en Ucrania.

También prevé un compromiso jurídicamente vinculante de adoptar medidas para restablecer la paz y la seguridad en caso de otro ataque ruso. Esta fórmula sigue estando sujeta a procedimientos nacionales. No activa el artículo 5 de la OTAN y no transforma Ucrania en miembro de la Alianza. En el comunicado también se afirma que las negociaciones relativas a la Unión Europea o la OTAN exigirían el acuerdo de sus respectivos miembros.

Los compromisos financieros no son un nuevo sobre

La declaración reafirma el compromiso de los aliados de la OTAN de proporcionar 70 mil millones de euros en equipo militar, asistencia y capacitación a Ucrania en 2026 y al menos un nivel equivalente en 2027. También recuerda los 90 mil millones de euros previstos en el préstamo de apoyo de la Unión Europea para fines de 2027.

Estas sumas se refieren a compromisos e instrumentos ya establecidos. No deben ser presentados como dos nuevos cheques liberados el jueves, ni deben ser añadidos para anunciar una nueva ayuda de 160 mil millones de euros. El documento no proporciona un desglose de ese cálculo. Prevé la continuación de la labor conjunta sobre las necesidades financieras de Ucrania en relación con las reformas acordadas, incluida la lucha contra la corrupción.

Al mismo tiempo, los dirigentes quieren aumentar la presión sobre los ingresos del petróleo y el gas rusos, los canales financieros ilegales y eludir las sanciones. Esta política no equivale a la publicación de nuevas listas de sanciones aplicables. El siguiente paso para la tregua energética y las exportaciones de alimentos es lograr un acuerdo con Rusia, que no se menciona en esta declaración.

Archivo fotográfico: Kiev durante un corte de energía, 25 de noviembre de 2022. Bektour / Wikimedia Commons,CC BY 4.0. toda la fotografía conservada, redimensionada y vestida Libnanews; no representa la reunión de Berlín.

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