La Presidencia del Senegal anuncia la entrada en vigor de la enmienda del presupuesto 2026 por decreto, tras su rechazo parlamentario. El comunicado del 19 de noviembre no proporciona el texto completo. El mecanismo constitucional invocado debe distinguirse de la validación judicial, que no se establece en los documentos consultados en esta etapa.

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El jueves 19 de noviembre, la Presidencia senegalesa anunció la entrada en vigor del proyecto de ley sobre la modificación de las finanzas para 2026 por Decreto No 2026-2416. La Asamblea Nacional rechazó este texto el 3 de noviembre. El anuncio abre una nueva etapa presupuestaria, sin que se determine una decisión judicial que valide este caso.

El comunicado firmado en Dakar por Oumar Samba Ba, Ministro y Secretario General de la Presidencia, presenta esta decisión como un medio para garantizar la continuidad del Estado. Invoca el papel del Jefe de Estado como garante del funcionamiento regular de las autoridades públicas.

Un decreto anunciado después del rechazo parlamentario

El enfoque del ejecutivo no corresponde a un voto más favorable de los Miembros. El rechazo del proyecto 40/2026 sigue registrado en las publicaciones de la Asamblea del 3 de noviembre. La Presidencia anuncia ahora el uso de otro procedimiento para poner en vigor el texto.

El documento presidencial publicado este jueves es un comunicado, no el decreto completo con sus posibles anexos. No detalla las disposiciones presupuestarias efectivas. Por lo tanto, no permite la presentación de cantidades de ingresos, gastos o déficit, como las del texto final.

Artículo 68

Article 68 of the Constitution, published on the website of the Constitutional Council, grants the Assembly a maximum of 60 days to vote on draft finance laws. En él se prevé su entrada en vigor por decreto cuando la votación final no tenga lugar en ese período, teniendo en cuenta las enmiendas parlamentarias aceptadas por el Presidente.

La existencia de este mecanismo no es suficiente para determinar que todas sus condiciones se cumplen en este caso. Por lo tanto, el alcance del anuncio debe permanecer distinto de la validación judicial. El comunicado de 19 de noviembre no publica ninguna decisión judicial sobre el decreto o detalles de sus disposiciones de aplicación.

Fotografía de ilustración: senegalés pintado medio, 26 de diciembre de 2006. Flix Trigger / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Ropa Libnanews bajo la misma licencia.

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