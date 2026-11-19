MBC Group publica una pérdida consolidada de 483 millones de riyals en los primeros nueve meses de 2026. Shahid sin embargo publicó un beneficio y un aumento en sus ingresos. Las cuentas anunciadas el 9 de noviembre distinguen varios fenómenos: disminución de la publicidad, disminución de los contratos técnicos, aumento de las suscripciones y pérdida de valoración financiera. Los ingresos ajustados siguieron siendo positivos durante nueve meses, pero negativos en el tercer trimestre. La rentabilidad anual de Shahid sigue siendo un objetivo a confirmar.

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MBC Group registró una pérdida neta consolidada de 483 millones de riales saudíes en los primeros nueve meses de 2026. Al mismo tiempo, Shahid se convirtió en beneficiario. Estos resultados, presentados en un comunicado de fecha 9 de noviembre para el período que finaliza el 30 de septiembre, arrojan luz sobre dos acontecimientos diferentes: una actividad publicitaria presurizada y un servicio de vídeo en línea cuyas suscripciones están aumentando.

La facturación del Grupo fue de 2.964,4 millones de riyals, en comparación con 3,841,8 millones al año anterior. La disminución es del 22,8%. Shahid solo hizo 1.178,5 millones de riyals de ingresos, hasta el 15,9%. Por lo tanto, su crecimiento no es suficiente para compensar la disminución de otras ocupaciones.

La pérdida consolidada de 483 millones de dólares incluye los intereses de las minorías. La parte atribuible a los accionistas de la empresa matriz alcanzó 509.8 millones de riyals. Estas dos cifras describen diferentes límites del mismo resultado, no dos estimaciones competidoras.

MBC y Shahid: Dos trayectorias en las mismas cuentas

El contraste merece más que una oposición entre la televisión en crisis y la victoria digital. Las cuentas contienen diferentes actividades: publicidad, servicios técnicos, producción, suscripciones e inversiones financieras. Una disminución de su valoración puede tener un impacto significativo en el resultado neto sin corresponder a una disminución equivalente de los ingresos del programa.

Las figuras principales permiten separar estas dimensiones. Todas las cantidades en la tabla se expresan en millones de riales saudíes. Los períodos comparados abarcan entre enero y septiembre, no años anuales completos.

Indicador Nueve meses 2025 Nueve meses 2026 Cambio de movimiento del Grupo MBC 3,841,8 2 964.4 Ingresos netos consolidados +427.8 -483.0 Resultado neto estándar presentado por MBC +345.8 +95.7 La facturación de Shahid 1 017.1 1 178,5 Shahid net result -23.3 +57.3 Ingresos por suscripción de Shahid 813.6 977.8 Ingresos publicitarios de Shahid 174.9 152.3

Sobre la base de estas cifras, la contribución de Shahid a la rotación consolidada aumentó de un 26,5% a un 39,8%. Este aumento de peso relativo se debe tanto al crecimiento como a la contracción del grupo. No debe confundirse con una parte del mercado de la corriente en el mundo árabe.

La inversión financiera agrava la pérdida

MBC representa 575,5 millones de riyals de pérdida de valor justo sobre su inversión en la Empresa de Servicios Contratantes de Arabia, o ACSC. El valor razonable es una revaloración contable de los activos. Su evolución afecta al resultado, pero no representa necesariamente un desembolso de la misma cantidad durante el período.

El grupo también presenta un resultado « estándarizado ». Se retiran los movimientos de valoración identificados en ACSC, Anghami, Wego y Tapmad, representando 578,7 millones de riyals de pérdidas netas. Esta corrección transforma la pérdida publicada de 483 millones en un beneficio ajustado de 95,7 millones.

Este indicador no sustituye el resultado contable. Permite aislar el efecto de las inversiones interesadas, según el alcance definido por MBC. Además, sigue bajando 72,3% de los primeros nueve meses de 2025. Incluso eliminando estas variaciones de valor, por lo tanto, la rentabilidad no vuelve a su nivel anterior.

El tercer trimestre confirma esta fragilidad. De julio a septiembre, el grupo registró una pérdida consolidada de 449 millones de riales. El resultado estandarizado sigue siendo negativo en 82,7 millones de dólares. Por consiguiente, el ajuste contable no es suficiente para explicar todas las dificultades del período.

Suscripciones apoyan a Shahid, no publicidad

Shahid principalmente deriva su crecimiento de las suscripciones. Sus ingresos alcanzaron 977,8 millones de riales, lo que representa un aumento del 20,2%. Cuentan alrededor del 83% de los ingresos de la plataforma. El modelo financiado por publicidad sigue otra dirección: los ingresos disminuyen en un 12,9% a $152,3 millones.

Digital por lo tanto no escapa a la desaceleración de la publicidad. La distinción útil es también entre los ingresos pagados por los suscriptores y los ingresos pagados por los anunciantes. El crecimiento de Shahid no significa que todos sus métodos de financiación estén progresando.

Las suscripciones vendidas directamente a los individuos representan 835 millones de riyals, un 14,6%. Los comercializados en las relaciones comerciales alcanzaron 142,8 millones, lo que representa un aumento del 67,7%. Estas dos categorías forman juntos los ingresos de las suscripciones publicadas.

El margen bruto de Shahid aumentó del 20,2% al 25,6%. Su beneficio neto alcanza 57,3 millones de riyals, después de una pérdida de 23,3 millones en el período comparable. Comparado con la facturación, este beneficio representa alrededor del 4,9%. Este es un resultado positivo, pero no un margen equivalente a la tasa de crecimiento de ventas.

La televisión y los servicios técnicos están disminuyendo

La distribución y otros segmentos comerciales registraron 1.372,3 millones de riyals de ingresos, en un 35,8%. Los ingresos de la televisión disminuyeron un 23,1% a 831 millones. Los servicios de radiodifusión y técnicos disminuyen considerablemente: 402,7 millones, en comparación con 858,1 millones al año anterior.

Estas variaciones son distintas. Una disminución de la publicidad afecta la monetización de las audiencias. La disminución de los servicios técnicos también depende de la cartera de contratos. Por lo tanto, el descenso total de este segmento no puede ser leído como una medida de la audiencia del canal solamente.

Media & Entertainment tiene otro perfil. Su volumen de negocios de nueve meses disminuyó en un 39,8% a 413,6 millones de riyales, mientras que su beneficio bruto aumentó en un 33,3%. La comparación de las ventas sólo perdería parte del cambio de rentabilidad de los proyectos registrados.

Para Shahid, la administración mantiene el objetivo de un ejercicio beneficiario de 2026. Esto es un pronóstico: los resultados disponibles paran al 30 de septiembre. Las cuentas anuales verificarán si los ingresos acumulados durante nueve meses son resistentes a los ingresos, los gastos de contenido y los gastos del último trimestre.

Ilustración: panorama urbano de Riyadh, fotografía de Tayssir Kadamany publicada en junio de 2026 en Pexels. La fecha de tiro no está establecida. This view does not represent the premises of MBC or Shahid.

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