Nabih Berri explica su respuesta a Samy Gemayel: afirma su libertad de decisión sin anunciar un nuevo acuerdo sobre el compromiso del Líbano.

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Nabih Berri aclaró el significado de su fórmula « Somos libres », pronunciada en la Sala el 12 de noviembre en respuesta a Samy Gemayel. En palabras dadas a Al-Afdal News y publicadas el domingo 15 de noviembre, el Presidente del Parlamento dice que decide libremente: sus amistades y alianzas no significan, dice, que recibe órdenes.

Una aclaración de su propia decisión

Esta aclaración cambia el énfasis del colectivo a la posición personal del Presidente. Berri explica que oyó lo que había dicho y presentó su independencia de decisión como una constante de su camino político. No obstante, no presenta ningún nuevo acuerdo o mecanismo institucional para garantizar que el Líbano permanezca fuera de un conflicto regional.

En las mismas declaraciones, el orador considera que la situación regional es incierta, entre la escalada y la solución. Pide que se fortalezca la cohesión interna y cree que las relaciones entre el Presidente de la República y Hezbollah deben ser positivas. Estas declaraciones se reproducen eninforme de 15 de noviembreNo son de una entrevista con Libnanews.

El origen del intercambio parlamentario

El 12 de noviembre, Samy Gemayel cuestionó a Berri sobre la declaración de Mohammad Bagher Ghalibaf de que Líbano e Irán estaban vinculados en guerra y paz. El líder del Kataeb retó que una autoridad extranjera podía contratar al país y cuestionó la utilidad de hacer a Hezbollah garantías contra una nueva guerra de apoyo. Berri respondió: « Somos libres. »

Esta secuencia, ya presentada en nuestra13 de noviembre, no constituye un nuevo intercambio parlamentario. La novedad es la precisión dada en el 15 sobre el significado de la respuesta. Por sí solo no es posible concluir una violación de la alianza o una garantía de la no creación militar.

Imagen del archivo: Nabih Berri recibe a Sandra De Waele en Ain al-Tiné el 6 de noviembre de 2026. La imagen no muestra las declaraciones del 15 de noviembre. Crédito: Agencia Nacional de Información.

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