Los precios de los eurobonos libaneses describen el precio de una deuda, no un reembolso prometido. Ejemplos hipotéticos muestran por qué un aumento de unos pocos centavos puede producir un alto porcentaje de ganancia al dejar un corte de pelo fuerte. Desde el incumplimiento de marzo de 2020, contrato de cupón, rendimiento y recuperación final debe ser distinguido. El valor también depende del momento, las modalidades de reestructuración y la capacidad de pago del Estado, con los riesgos que aún existen.

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Un precio Eurobond expresado en centavos por dólar puede ser confuso. Describe el precio de una deuda en el mercado, no el reembolso prometido a su titular. Para la deuda libanesa, esta distinción ha sido fundamental desde la suspensión de los pagos anunciados en marzo de 2020. Por consiguiente, un aumento de los precios por sí solo no significa que el Estado remita dinero a los acreedores.

Este descifrado utiliza ejemplos aritméticos simplificados voluntariamente. Los precios de las tablas son hipotéticos: no son cotizaciones del día ni una estimación de los futuros reembolsos libaneses. Su objetivo es distinguir entre cuatro conceptos a menudo mixtos: valor nominal, precio de mercado, rendimiento y recuperación final.

Eurobonds: lo que el precio mostrado representa

El nominal corresponde a la cantidad de referencia de la seguridad. En particular, sirve de base para calcular los intereses contractuales. Un bono nominal de $1,000 se puede cambiar a un precio muy diferente de $1,000. Su comprador entonces compra la deuda adjunta a la seguridad, en términos de mercado.

En un ejemplo donde el precio es de 27 centavos por dólar nominal, una deuda de $1,000 cuesta $270. Este cálculo no indica cuánto pagará el emisor. Sólo indica la cantidad asociada con el precio elegido por el ejemplo, antes de los honorarios y cualquier acuerdo de interés.

Ejemplos hipotéticos, sin valor de calificación Nominal Precio por dólar nominal Valor de mercado calculado Diferencia nominal $1,000 25 centavos 250 dólares 75 % $1,000 27 centavos $270 73 % $1,000 30 centavos $300 70 %

El descuento aquí mide la diferencia entre precio y nominal. No constituye una decisión de cancelación de la deuda jurídica. Una deuda puede mantener su cantidad de contrato mientras negocia mucho más barato, porque su pago parece incierto o distante.

El precio también depende de las características del título. La fecha, el interés, los términos contractuales y la liquidez pueden contar. Por lo tanto, un rango de precios que abarca varios bonos no debe leerse como el precio único de toda la deuda del país.

Doscientos aumentos pueden representar un 8%

Ahora supongamos que el precio de nuestro ejemplo va de 25 a 27 centavos. La ganancia es de doscientos por dólar nominal. En comparación con el precio inicial de 25 centavos, representa un aumento del 8%.

El valor nominal de $1,000 aumenta de $250 a $270. La ganancia teórica es de veinte dólares. Por lo tanto, un aumento del 8% puede coexistir con un 73% de descuento nominal. Estos dos porcentajes utilizan diferentes bases.

Cambio hipotético en la misma seguridad, excluyendo costos e intereses Cálculo Resultado Precio inicial 25 centavos Precio final 27 centavos Desviación absoluta 2 centavos Cambio relativo: 2 divididos por 25 8 % Corte final de pelo: 100 menos 27 73 %

La ganancia se realiza si el titular realmente vende al precio en cuestión. Mientras retenga el título, su valoración puede evolucionar de nuevo. Los costos y las condiciones de transacción pueden reducir el resultado final.

Este mecanismo explica por qué un fuerte aumento porcentual no es suficiente para establecer un retorno a la normalidad. Cuando el punto de partida es muy bajo, unos pocos centavos producen una variación relativa significativa. Las cantidades nominales y las cantidades efectivamente recibidas siguen siendo puntos de referencia separados.

El cupón no es un retorno garantizado

El cupón se refiere al interés previsto en el contrato. Para un bono hipotético de 1.000 dólares con un cupón anual del 6%, la suma contractual sería de 60.00 dólares anuales. Pero el emisor debe pagar ese interés.

Divide los $660 por un precio de compra de $270 da alrededor del 22,2%. Presentar este cálculo como cierto ingreso sería falso si se suspendieran los pagos. El numerador seguiría siendo una suma contractual no reflejada.

Otra dificultad es el rendimiento a la madurez. Su cálculo tradicional asume un calendario de pago definido, incluyendo intereses y reembolso final. En una situación predeterminada, estos flujos pueden cambiar. Por lo tanto, un retorno teórico construido del antiguo contrato no reemplaza una previsión creíble de lo que el acreedor recibirá.

El defecto libanés ilustra precisamente esta ruptura. El 7 de marzo de 2020, el gobierno anunció que mantendría pagos por un asunto de 1.200 millones de dólares adeudado el 9 de marzo. El 23 de marzo, prorrogó la suspensión a todos sus bonos del euro en dólares entonces en circulación.

El precio del mercado anticipa varias cuestiones

Un comprador puede esperar que la futura reestructuración dé un valor superior a su precio de compra. Esta expectativa depende de la cantidad recuperable, la fecha de pagos y los riesgos que quedan. No es un compromiso del Estado.

El tiempo cuenta tanto como la cantidad. Recibir una cantidad inmediatamente y recibir la misma cantidad varios años después no tienen el mismo valor económico. El titular inmoviliza fondos y permanece expuesto a eventos que pueden alterar los pagos.

Una reestructuración también puede combinar varios instrumentos: reducción nominal, mayor madurez, cambio de cupón o cambio de nuevos valores. Diferentes modalidades pueden producir diferentes valores presentes, incluso cuando el nominal mostrado aparece cerca.

Por lo tanto, sería engañoso leer un precio hipotético de 27 centavos como la promesa de un 27% de reembolso del nominal. El precio puede reflejar varios escenarios, implícitamente ponderados por los inversores. Las condiciones de liquidez y las necesidades de los vendedores también pueden influir en la transacción.

La capacidad de pago sigue siendo fundamental

Para el Líbano, la cuestión de los eurobonos se refiere a la capacidad futura del Estado para cumplir una deuda reorganizada. El marco presupuestario, los ingresos y los gastos públicos desempeñan una función. La reestructuración bancaria también puede afectar a las necesidades financieras del Estado.

Durante su misión en febrero de 2026, el Fondo Monetario Internacional ya vinculaba el marco fiscal a mediano plazo con la reestructuración de la deuda soberana. También pidió que la contribución pública al tratamiento de la crisis bancaria siguiera siendo compatible con la sostenibilidad de esta deuda.

Estos principios aclaran la relación económica entre archivos. No establecen una tasa de recuperación para cada obligación. Una reforma propuesta, un debate internacional y una oferta contractual a los acreedores son pasos distintos.

Para interpretar una próxima cita, varias informaciones tendrán que acompañar la figura: fecha, serie de bonos, precio de comprador o vendedor y posible volumen intercambiado. Para evaluar un reembolso, se necesitarán otros documentos: términos de oferta, horario, interés y tratamiento de reclamaciones. Es la comparación de estos elementos que medirán la diferencia entre el precio negociado y los pagos esperados.

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