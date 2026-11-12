Bienes públicos: reembolso de reinversión en el Líbano

La propiedad pública en el Líbano no constituye una reserva de dólares inmediatamente disponible para reembolsar a los depositantes. Los estudios de la AUB arrojan luz sobre los límites de las valoraciones avanzadas y los riesgos de transferencia de activos sin recuperación. Más allá de las inmersiones, el desafío es devolver su dinero a los ahorradores al tiempo que promueven la reinversión voluntaria en las empresas, con derechos protegidos, gobernanza independiente y controles temporales que no bloquean el comercio necesario para la producción.

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El Líbano no saldrá de su crisis bancaria reemplazando depósitos bloqueados con la promesa de vender su tierra. Los estudios sobre bienes públicos en el Líbano reducen las valoraciones políticas a cantidades mucho más limitadas, sin garantizar su conversión en dólares disponibles. Por lo tanto, la cuestión real va más allá de la restitución: ¿cómo devolver su dinero a los depositantes mientras reconstruye la financiación de las empresas, en lugar de organizar una nueva salida de capital?

Las propuestas de Farid Boustani, que se refieren en particular a la movilización de bienes inmuebles públicos, revivieron una cuestión que había surgido desde que comenzó el colapso bancario. ¿Puede un estado con empresas, tierras e infraestructura utilizar esta riqueza para resolver los compromisos de su sistema financiero? Una contribución es posible. Pero su valor, su tiempo y sus beneficiarios deben ser establecidos. Sobre todo, un reembolso que equilibra una deuda no crea automáticamente las condiciones para la recuperación.

El país puede perder un activo y ver las monedas obtenidas a cambio. También puede devolver fondos a hogares que los gastan localmente, o a empresarios que los invierten. Estas trayectorias no tienen las mismas consecuencias. Su distribución dependerá de las normas de confianza, restitución y oportunidades de financiación reales. Actualmente no hay cantidad documentada para presentar la fuga de todas las cantidades pagadas como hecho adquirido.

Bienes públicos en el Líbano: los límites de miles de millones de dólares anunciados

Una investigación responde directamente a la promesa de un patrimonio capaz de llenar las pérdidas. Albert Kostanian, economista y anfitrión de Vision 2030, dirigido al Instituto Issam Farès de la Universidad Americana de Beirut el informe de enero de 2021 « Privatización de Activos Públicos Libaneses: No Solución Milagro a la Crisis ».

Sus estimaciones situaron los activos estudiados, excluidos las concesiones, entre 11.660 dólares y 21.520 millones de dólares. Los ingresos brutos de un programa de desinversión fueron significativamente menores: entre 5.880 y 13.365 millones bajo los escenarios. Una reserva cambia la lectura de estas cifras: en el informe se utilizó la tasa de 1.507,5 libras por dólar y se indicó que debían considerarse ampliamente como dólares bancarios locales. Por lo tanto, no constituyen una estimación actual en dólares frescos o el producto garantizado de una venta.

Este trabajo contradice la idea de un cuerpo inmediatamente móvil. No demuestran que cada parcela sería sobrevalorada hoy. Las valoraciones políticas generales, el valor de ciertos activos y los ingresos alcanzables son tres objetos diferentes. Las 2021 figuras no se pueden presentar como precio de venta en 2026.

Un edificio puede haber adquirido valor en un barrio y perdido valor en otros lugares. Una empresa puede mejorar sus ingresos y requerir nuevas inversiones. El precio obtenido dependerá también de la competencia entre los compradores, los derechos transferidos y el riesgo aceptado. Una cantidad nacional actualizada requiere conocimientos especializados y cuentas recientes. No resulta de una multiplicación uniforme por depreciación monetaria.

La riqueza todavía no es auditable

El informe de enero de 2026 « Lebanons State-Owned Enterprises: What We Know About Them », de Sami Geadah, Sarah Borgi y Nizar Bou Karroum, proporciona un inventario institucional y económico. No propone una nueva valoración consolidada. Los autores describen información financiera fragmentada, con diferentes años de datos para diferentes empresas. Este límite prohíbe la presentación de un total como resultado de un balance público uniforme y reciente.

El documento también distingue los intereses estatales, los del Banco del Líbano y los diferentes sistemas de tenencia de la tierra. Esta distinción cuenta con el reembolso. El titular del activo, el deudor de la reclamación y la institución responsable del pago no son necesariamente iguales. Su membresía en la esfera pública no es suficiente para que todos los recursos sean intercambiables.

Antes de prometer una distribución, debe identificar la propiedad, su propietario legal, los derechos de los ocupantes y cualquier carga. Entonces es necesario determinar qué cantidad iría realmente al cuerpo responsable de los reembolsos. Una participación minoritaria no vale toda la promesa. Un valor inmobiliario puede ya ser incluido en el valor de una empresa. Agregar ambos sin reprocesamiento inflaría artificialmente la riqueza.

Tampoco deben contarse beneficios futuros dos veces. Si el precio de una empresa se basa en los ingresos esperados, la comunidad no puede presentar simultáneamente este premio y todos los mismos ingresos que dos nuevos recursos. Después de la venta, su beneficiario cambia. Una parte puede volver al presupuesto a través del impuesto, pero no equivale a las ganancias previamente atribuidas a la propiedad.

El fondo de reembolso no crea monedas

La propuesta de la Asociación Bancaria May 2020 ilustra esta dificultad. Su « contribución al Gobierno del Líbano » preveía un fondo estatal de reducción de 40 millones de dólares. It was to issue long-term securities to the BDL in settlement of the corresponding public debt. Por consiguiente, no se trata simplemente de vender inmediatamente todas las mercancías al sector privado.

Pero mover activos en una estructura no los hace líquidos. La cantidad ingresada en los valores depende de los recursos para garantizar el pago. Si son insuficientes o llegan más tarde, el titular tiene una deuda larga y arriesgada, no el equivalente de un dólar disponible. En el documento de la LBA también se afirmaba que su información no se había verificado o auditado de forma independiente.

Una obligación respaldada por activos puede organizar una devolución con el tiempo. Debe ser presentado para lo que es: un instrumento con madurez, riesgo y derechos específicos. Si un depositante tiene que revenderlo rápidamente para pagar por cuidado, el precio ofrecido puede ser inferior a su valor nominal. La pérdida reaparece como un descuento, incluso cuando no se anuncia reducción de depósito nominal.

La posibilidad de negociar el título no elimina este problema. Permite salir antes, a un precio de mercado. Un mecanismo creíble debe publicar corrientes esperadas, prioridades de pago, honorarios y supuestos de valoración. También debe mostrar lo que sucede si los ingresos disminuyen. Sin estos elementos, la negotiabilidad convierte una promesa opaca en un riesgo transferible.

No todas las tierras son transferibles o disponibles

The report « Legislative and Administrative Land and Property Rights Framework: Lebanon », published by UN-Habitat and the Global Land Tool Network in 2024, documents catastral gaps and diversity of rights. En particular, distingue entre el dominio público y el dominio privado del Estado. Las insuficiencias en el registro y la designación de los propietarios complican un inventario fiable. Así, un área anunciada por sí misma no permite el cálculo de un producto de ventas.

La tierra de una infraestructura operativa no es una reserva terrestre gratuita. Su disposición puede requerir una reorganización del servicio, el trabajo o la remodelación. Los ingresos de venta deben compararse con los gastos incurridos. Vender un edificio administrativo y luego alquilarlo no produce la misma ganancia duradera que asignar un paquete no utilizado sin un servicio público predecible.

El destino autorizado también cambia el valor. El uso agrícola, la facilidad, el acceso insuficiente o las limitaciones ambientales pueden limitar los proyectos. El aumento del precio sería una decisión de planificación, con sus beneficiarios y costos. Por lo tanto, un aumento teórico del valor no exime de examinar el agua, las redes, el transporte y los usos colectivos.

Por último, la tasa de transferencia es importante. El precio de una pequeña transacción no puede aplicarse sin precaución a un programa masivo. Un vendedor que pone muchos activos en el mercado puede reducir su poder de negociación. También corre el riesgo de seleccionar compradores basados en su disponibilidad inmediata en moneda extranjera, en lugar de en la calidad de su proyecto. Transparencia y competencia no se añaden formalidades después de la valoración: influyen en el precio obtenido.

El reembolso puede financiar una nueva salida de capital

Supongamos que una asignación realmente gana dólares frescos. Si los depositantes reciben estos dólares y luego los transfieren a cuentas externas, la deuda a ellos disminuye. Este resultado tiene un valor real para los reembolsados. Pero por sí solo no restablece la financiación de las empresas libanesas. El país ha transferido un activo sin mantener necesariamente una capacidad financiera productiva a cambio.

Hay que distinguir dos circuitos. Un comprador extranjero trae nuevas monedas, algunas de las cuales pueden regresar después de su distribución. Un comprador residente puede utilizar dólares ya presentes en la economía. En este segundo caso, la operación reasigna primero un recurso existente. La cantidad de la venta no equivale automáticamente a financiación externa adicional.

Sin embargo, el solicitante que transfiere sus ahorros no comete una falta económica o moral. Después de años de restricciones, buscar seguridad es racional. Los gastos de un hogar que vive fuera del Líbano también pueden explicar esas transferencias. Una política pública no puede pedir a las víctimas de la crisis que restablezcan sólo la confianza destruida por las instituciones.

Por consiguiente, la respuesta debe referirse a las condiciones para la reinversión. Un ahorrador dudará en reposicionar sus fondos si las cuentas permanecen opacas, cambiando reglas y salida incierta. El pago elevado no corrige estos defectos. Incluso puede ocultar un riesgo adicional. La credibilidad del derecho a retirarse y la solución de controversias es tan importante como la tasa propuesta.

Mantener el valor productivo, no bloquear los dólares

Una transferencia externa puede financiar una máquina instalada en una fábrica libanesa. Puede comprar equipo de energía, software o materia prima para la exportación. La prevención de todos los pagos internacionales en nombre del mantenimiento de fondos en el país también bloquearía esas inversiones. El límite entre la financiación productiva y el vuelo no corresponde simplemente a los movimientos de divisas.

Por el contrario, el dinero local puede permanecer en una caja fuerte, alimentar una transacción especulativa de tierras o circular entre empresas relacionadas sin crear nueva producción. La ubicación del dólar no proporciona suficiente información sobre su utilidad económica. El objetivo debe ser la capacidad de producir, utilizar y generar ingresos sostenibles.

Este enfoque requiere un examen del proyecto financiado. ¿Cuántas monedas consume inicialmente? ¿Qué ingresos o ahorros puede generar después? ¿En qué horizonte? El equipo importado puede mejorar el equilibrio externo después de varios años, pero esta mejora no está garantizada. Los pronósticos deben incluir mantenimiento, renovación, energía y oportunidades. La etiqueta « productiva » no reemplaza un plan de negocios.

El contexto refuerza este requisito. En su vigilancia económica publicada en agosto de 2026, el Banco Mundial prevé una contracción del 6,4% para el año, tras revisar el crecimiento del 2025 al 4,2%. Los daños estructurales y las perturbaciones a la actividad afectan a los proyectos. Estas cifras describen el entorno macroeconómico; no dan el rendimiento de una inversión o el descuento en un activo particular.

Tres circuitos, tres efectos económicos

Venta y transferencia a una cuenta externa: la reclamación se reduce sin financiación productiva local automática.

la reclamación se reduce sin financiación productiva local automática. Pago y inversión voluntaria: las empresas pueden recibir capital, sujeto a proyectos viables y garantías de gobernanza.

las empresas pueden recibir capital, sujeto a proyectos viables y garantías de gobernanza. Compra de maquinaria en el extranjero:salen monedas, pero se puede crear una capacidad productiva en el Líbano.

La lectura de posibles mecanismos, no costó previsiones de movimientos de capital.

Un reembolso protegido, luego una opción de inversión

Un arreglo coherente podría separar dos decisiones. La primera se refiere al derecho de reembolso, según se determina en la reestructuración bancaria. La segunda se refiere al uso voluntario de parte de las sumas recuperadas. Merging them would be a condition of repayment upon acceptance of a new risk. El solicitante no debe descubrir que su viejo bloque simplemente ha cambiado su nombre.

Un tramo líquido debe satisfacer necesidades inmediatas, especialmente para pequeños depositantes y situaciones sociales urgentes. Su cantidad y tiempo requieren financiación identificada. Sin un balance consolidado de recursos, no se puede establecer un umbral de reembolso creíble. Una promesa generosa pero sin financiación repetiría los compromisos que el sistema ya no puede cumplir.

Aparte de este reembolso, se podría proponer una opción de reinversión. Debe explicar la duración, los riesgos, los costos y las condiciones de salida. El solicitante puede optar por comprometer sólo una fracción de sus fondos. Una inversión de acciones, un préstamo a una empresa y una parte de fondos no tienen los mismos derechos. Ninguno debe ser presentado como un depósito garantizado si no legalmente y financieramente.

Los incentivos pueden fomentar esta elección sin hacerlo obligatorio. Se puede considerar la cofinanciación independiente, la reducción de ciertos honorarios o una ventaja impositiva caducidad. Su costo debe aparecer en el presupuesto y ser comparado con la inversión adicional real. Subvencionar una operación que hubiera tenido lugar en cualquier caso movilizaría recursos públicos sin mejorar la recuperación.

Un retorno prometido no vale la pena un reembolso

Un error sería comparar un reembolso inmediato al valor nominal de una larga inversión. Recibir cien dólares disponibles hoy no equivale a una promesa de cien dólares en diez años. Esperar tiene un costo, más el riesgo de no pago y honorarios. Incluso sin una reducción de la cantidad ingresada, los dos pasivos no tienen el mismo valor económico.

Esta diferencia debe reflejarse en los documentos presentados a los solicitantes. Una inversión voluntaria puede justificar un mayor rendimiento esperado, pero este rendimiento no se gana. Un proyecto puede fallar, contrato o aumento de costos. Preservar derechos significa hacer visibles estas oportunidades, sin ocultar el riesgo detrás de un objetivo nacional innegable.

La liquidez también debe organizarse de manera realista. Financiar una fábrica lleva varios años; prometer a todos los inversores una salida inmediata expone el vehículo a un desajuste entre sus activos y pasivos. Las maturidades adecuadas, una reserva de liquidez y las reglas conocidas de la inmersión pueden reducir este riesgo. No deben ser descubiertos en el momento en que el solicitante solicita su dinero.

Para un hogar, las inversiones diversificantes pueden ser prudentes. Para el país, concentrar todos los ahorros devueltos en algunos proyectos importantes crearía una nueva fragilidad. La financiación de las pequeñas y medianas empresas merece su lugar, con un análisis de riesgos proporcional a su tamaño y sin reducir los requisitos de transparencia.

Cheques temporales, con salida anunciada

El control de capital puede proteger un calendario de reembolso contra una corriente brusca de recursos. No garantiza su inversión productiva. En su declaración de 23 de marzo de 2023 sobre el Líbano, el FMI recomendó controles temporales en una estrategia que incluyera la reestructuración y unificación de las divisas. El objetivo era proteger las monedas disponibles y hacer más equitativo el tratamiento de los depositantes.

La doctrina del Fondo, establecida en su nota operacional del 2023 de diciembre, admite un papel temporal de las restricciones de salida durante una crisis o crisis inminente. No los presenta como sustituto de la reforma. Esta distinción excluye la transformación de una medida de emergencia en un cierre sostenible de ahorros para inversiones designadas políticamente.

Para ser defensible, un plan libanés debe basarse en una ley clara, en los techos públicos, en normas comunes y en recursos. Deben definirse y verificarse las excepciones de cuidado, estudios o necesidades empresariales. Las personas con acceso político no deben poder eludir las restricciones impuestas a los demás.

Una cláusula de revisión y un calendario de levantamiento condicional son esenciales. La transparencia debe cubrir las cantidades permitidas y las razones, al tiempo que protege los datos personales. Las medidas demasiado amplias pueden desalentar los nuevos insumos, impulsar el efectivo y promover canales informales. Por consiguiente, la protección temporal de los recursos debe evaluarse con sus propios costos.

Reinversión sin reconstruir el capitalismo de connivencia

Un vehículo destinado a financiar empresas no debe convertirse en un fondo para los mejores grupos conectados. La selección debe ser gestionada profesionalmente, con llamados a proyectos, criterios publicados y control de los propietarios beneficiosos. Deben declararse las relaciones entre gerentes, bancos, promotores y funcionarios públicos. Las transacciones con las partes conexas requieren mayor escrutinio.

Los activos de vehículos deben separarse de los del gerente. Las cuentas comprobadas, un custodio apropiado y una valoración independiente limitarían la posibilidad de ocultarlas. Los costos deben permanecer legibles. Una comisión de gestión calculada sobre valoraciones no verificables podría enriquecer al intermediario mientras los ahorradores no reciben ingresos.

El promotor del proyecto también debe comprometer fondos propios y asumir una parte efectiva del riesgo. Movilizar sólo las reclamaciones de los depositantes para financiar una empresa dejaría a este último expuesto por segunda vez. La cofinanciación en el capital fresco ayuda a distinguir una nueva inversión de un mero desplazamiento de viejas pérdidas.

Las garantías públicas requieren la misma disciplina. Una garantía libre y completa puede transferir nuevamente pérdidas al contribuyente. Debe publicarse su límite máximo, precio, condiciones de activación y compromisos potenciales. El proyecto mantiene entonces un riesgo económico real, evaluado antes de la inversión en lugar de descubrir después de una nueva crisis.

Los sectores deben seleccionarse sobre la base de sus resultados

La agroindustria, los servicios exportables, la eficiencia energética y la rehabilitación de equipos pueden ofrecer oportunidades. Pero ninguna categoría es rentable por definición. Una unidad de procesamiento agrícola depende de la oferta, la cadena fría y el acceso al mercado. La actividad digital depende en particular de habilidades, electricidad y comunicaciones confiables.

La financiación debe atender necesidades identificadas como la inversión material, el capital de trabajo, la certificación o el acceso comercial. La compra de una empresa existente debe distinguirse de la financiación de nuevas capacidades. La primera operación puede mejorar la gestión; no constituye automáticamente una inversión adicional en producción.

Los ingresos previstos deben examinarse en cifras netas de los insumos importados. Una empresa exportadora también puede importar gran parte de su valor de producción. Por el contrario, la actividad nacional puede ahorrar divisas reemplazando una importación de manera competitiva. La protección sostenible de un productor ineficiente haría que la diferencia pagara a los consumidores.

La medición de los resultados debe finalmente integrar la supervivencia de los proyectos y la calidad de los trabajos. El número de archivos aprobados no demuestra éxito. Deben vigilarse los desembolsos, los defectos, los reembolsos, las nuevas ganancias de capital y productividad. Una evaluación independiente detendrá dispositivos ineficaces en lugar de prolongar sus pérdidas.

Los bancos deben comenzar a financiar la economía de nuevo

La reinversión no puede evitar la reestructuración bancaria indefinidamente. Una economía productiva necesita pagos fiables, crédito e intermediarios que puedan evaluar los riesgos. En septiembre de 2026, el FMI recordó que los accionistas y acreedores subordinados deben absorber pérdidas ante los depositantes. También pidió que los reembolsos siguieran siendo compatibles con la viabilidad de los bancos y la sostenibilidad de la deuda pública.

Estas condiciones impiden que la riqueza pública sea tratada como la primera y única pagadera. Una venta puede contribuir a una regulación específica; no debe preservar artificialmente el valor de un establecimiento insolvente. El dispositivo debe mostrar quién recibe los fondos y qué obligaciones se extinguieron. El dinero para los clientes no debe perderse en una mejora contable sin un pago efectivo.

La confianza volverá menos a través de un mandato para invertir en el Líbano que a través de la prueba de que las reglas han cambiado. Para cada mecanismo propuesto, los solicitantes deben poder leer un balance de apertura, un calendario financiado, sus riesgos restantes y sus posibilidades de apelación. Para cada activo público movilizado, los ciudadanos deben conocer el valor neto obtenido y los ingresos abandonados.

Por lo tanto, el próximo plan creíble tendrá que publicar dos cuentas separadas: la de las reclamaciones efectivamente pagadas y la de la nueva financiación destinada realmente a la producción. Sin esta separación, una transferencia de activos puede ser presentada como un estímulo cuando sólo ha movido la pérdida, su beneficiario o su madurez.

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