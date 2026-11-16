La Fiscalía ha estado revisando los registros de medicamentos registrados desde 2018, incluyendo medicamentos biosimilares. Ahmad Rami Hajj evoca 67 productos, sin un veredicto global sobre su seguridad. Los controles científicos, la trazabilidad y las decisiones de salud deben distinguirse de la investigación judicial. Estos son los requisitos documentados y las conclusiones que aún se esperan hoy.

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El Fiscal General del Tribunal de Casación, Ahmad Rami Haj, afirma que la investigación de medicamentos ha implicado productos registrados desde 2018, incluyendo productos biosimilares. En una entrevista publicada el 16 de noviembre, menciona 67 productos registrados, cifra que atribuye a los datos presentados por el Ministro de Salud. El trabajo descrito es revisar los registros y estudios científicos y luego verificar su cumplimiento con los requisitos de salud.

Este perímetro no constituye un veredicto sobre cada droga. El magistrado no publica una lista de 67 productos declarados peligrosos. Su intervención pone de nuevo el caso sobre la base de la evidencia: los pasos deben basarse en una base científica y la seguridad del paciente debe tener precedencia sobre los intereses comerciales.

Investigación judicial y reevaluación de la salud

Estos dos enfoques se unen entre sí sin tener la misma función. The judicial investigation is aimed at those facts that may involve responsibilities. El examen de salud cubrirá las condiciones de autorización, las partes científicas y la conformidad de cada producto. Por consiguiente, el inicio de una investigación no es suficiente para establecer una infracción, ni la presencia de un registro antiguo está exenta de un control posterior.

El Ministerio de Salud ha aclarado su posición el 16 de octubre. According to his statement, the seizures carried out on instructions from the prosecution were the result of a communication from the Minister and an internal investigation. Afirmó que los productos incautados ya habían sido objeto de una decisión ministerial de supresión de nombres por incumplimiento de las condiciones para su utilización y comercialización en el Líbano.

En el mismo texto, Rakan Nassereddine anunció su intención de actualizar y reexaminar los registros de todos los productos biosimilares del mercado, de conformidad con las normas actualizadas de la Organización Mundial de la Salud. El comunicado distinguió así entre los productos ya cubiertos por una decisión y una reevaluación más amplia. No concluye que se prohíban todos los biosimilares.

Lo que « biosimilar » realmente significa

Se desarrolla un biosimilar para mostrar un alto grado de similitud con un fármaco biológico de referencia ya autorizado. La OMS explica que esta similitud debe demostrarse mediante una comparación exhaustiva. El archivo puede confiar en parte en los datos de seguridad y eficacia del producto de referencia.

Por lo tanto, el término no significa una falsificación o, por sí mismo, un medicamento de calidad inferior. Es una forma de evaluación científica. El punto decisivo es la demostración de similitud y cumplimiento de las condiciones reglamentarias, no sólo el uso de este nombre comercial o administrativo.

La guía de registro publicada por el Ministerio del Líbano define, entre otras cosas, una comparación directa entre el producto candidato y su producto de referencia, en los mismos estudios y según los mismos procedimientos. Se distingue este proceso de lo aplicable a los medicamentos genéricos. También requiere que la comparación sea un producto original autorizado basado en un registro completo.

Necesidades que también abarcan indicaciones

La guía libanesa aborda otra cuestión concreta: el uso de los resultados obtenidos para una indicación médica que apoye a otros. Esta extrapolación no se presenta como automática. El documento proporciona condiciones para el modelo clínico, mecanismo de acción, seguridad y reacciones inmunitarias. Si no se completa, se requieren datos clínicos específicos de las indicaciones solicitadas.

Este documento, que todavía está disponible en el sitio web ministerial, se refiere a las recomendaciones de la OMS aprobadas en 2009 y los textos internacionales de 2014 y 2015. Debe distinguirse de las directrices internacionales revisadas desde entonces. La OMS adoptó una nueva versión en abril de 2022, con el objetivo de aumentar la flexibilidad reglamentaria manteniendo al mismo tiempo requisitos de calidad, seguridad y eficiencia. La mera disponibilidad de una guía vieja no demuestra cómo se evaluó cada archivo reciente.

Identificar el producto y el lote, no sólo una categoría

La trazabilidad es parte importante de la guía libanesa. Para las alertas de farmacovigilancia, proporciona la indicación del nombre comercial, el nombre de la sustancia y el número de lote. Esta información vincula un evento con el producto realmente administrado, en lugar de a una categoría general de tratamientos.

En esta etapa, la entrevista del Fiscal no proporciona una lista nominativa de 67 productos, hallazgos científicos individuales o decisiones finales sobre cada caso. Tampoco es posible determinar qué tratamientos estarían disponibles en cada situación. Esta información debe provenir de las decisiones y comunicaciones sanitarias correspondientes.

Para los pacientes, el seguimiento del tratamiento no se infiere de una figura general publicada en la prensa. Una pregunta sobre un producto específico debe ser examinada con el médico y farmacéutico, comprobando su nombre y las instrucciones oficiales que le conciernen. El reto de la revisión es precisamente pasar de la controversia general a las conclusiones documentadas de producto por producto.

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