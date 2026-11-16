Philippe Hussein Kobeissy, de la Universidad Libanesa-Americana, recibió una beca del Premio Hussein de Investigación del Cáncer en Ammán. Apoya proyectos en el mundo árabe durante dos años. La cantidad asignada y el protocolo del proyecto no se incluyen en los anuncios oficiales consultados.

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Philippe Hussein Kobeissy, profesor-investigador de la Universidad Libanesa-Americana, recibió una beca de la categoría « Investigador prometedor » del Premio Hussein de Investigación del Cáncer. La rendición tuvo lugar el 14 de noviembre de 2026 en Ammán. Prince Talal bin Mohammad honró a los ganadores en nombre del Rey Abdullah II, en presencia de la Princesa Ghada Talal, que preside la Fundación y Centro del Cáncer de Hussein.

La distinción otorgada al investigador libanés es un programa de apoyo a los proyectos. No corresponde al precio de carrera, ni a un anuncio de tratamiento disponible ahora. Un segundo beneficiario, Zaid Abdul Rahman, trabaja en el Centro de Cáncer de Hussein en Jordania. La cantidad realmente concedida a cada individuo y el protocolo específico del proyecto Kobeissy no se incluye en el anuncio de la ceremonia consultada.

Investigación del cáncer: una subvención de dos años

El plan financia proyectos de investigación realizados en el mundo árabe durante dos años. Su reglamento prevé dos beneficiarios por año y subvenciones de hasta 100.000 dólares cada uno. Este límite no debe confundirse con la cantidad asignada personalmente al investigador de la UAA.

Los solicitantes deben tener un doctorado científico o médico, residir en el mundo árabe y llevar a cabo su investigación allí. El programa apunta a jóvenes investigadores. También pidió la participación de un mentor con al menos diez años de experiencia y diez publicaciones revisadas por pares. Debe acompañar el proyecto durante los dos años previstos.

La selección consta de dos etapas. Los solicitantes presentan primero sus calificaciones y una carta de intención que resume su proyecto. Los candidatos exitosos deben presentar una propuesta detallada. Los organizadores prestan especial atención a cuestiones relacionadas con la incidencia o manifestaciones de cáncer en los países árabes.

Un viaje entre Líbano, Francia y Estados Unidos

La LAU informa que en 2022 Philippe Hussein Kobeissy se unió como profesor asistente a tiempo completo en biología celular. Obtuvo su Licenciatura en Bioquímica en la Universidad Libanesa en 2013, luego un Máster en París-Saclay en 2015. También apoyó un doctorado en biología celular, microbiología e innovación terapéutica en 2018.

Su trabajo doctoral se centró en las interacciones entre el organismo y los patógenos, así como en la regulación de la inflamación intestinal. La presentación de la universidad menciona en particular la infección difícil de Clostridioides.

En 2019, Kobeissy se unió al Departamento de Medicina de la Universidad de Columbia en Nueva York. Según su historial académico, trabajó en la genómica funcional de la fibrosis pulmonar idiopática. También estudió la regulación de una vía de señal relacionada con la falta de oxígeno en el cáncer colorrectal.

Varias categorías de distinciones en Ammán

El Premio Hussein fue creado en 2020 en memoria del rey Hussein de Jordania. Distinguió diferentes etapas de la carrera científica. Este año, Nizar Tannir, MD Anderson Center de la Universidad de Texas, recibió un premio especial por la excelencia científica. Amer Zeidan of Yale and Imam Waked of Menoufia University were awarded the Career Awards in the international and regional categories respectively.

Las distinciones para investigadores emergentes han vuelto a Maryam Shalaby del Instituto Holandés del Cáncer y Omnia Atallah de la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo. La beca obtenida por Kobeissy pertenece a una categoría separada, centrada en la ejecución de un proyecto. Los detalles futuros previstos se refieren a su contenido, objetivos y a la labor que realizará esta financiación.

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