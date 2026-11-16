Un primer proyecto presentado en Antalya propone acelerar la liberación de combustibles fósiles y fortalecer la financiación de la adaptación. La Presidencia subraya que el texto no refleja ningún consenso. Los países todavía tienen que negociar su contenido antes del cierre de la conferencia anual sobre el clima de la ONU el viernes.

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Un primer proyecto de decisión presentado en la COP31 en Antalya el lunes 16 de noviembre propone acelerar el abandono de los combustibles fósiles y aumentar la financiación de la adaptación a por lo menos $120 mil millones. Estas directrices siguen sujetas a negociaciones entre los países que se reúnen en Turquía.

El documento de 18 páginas y 144 párrafos abordan las principales cuestiones de la conferencia: energía, financiación, adaptación y respuesta científica al calentamiento. Su publicación abre una nueva etapa en los debates, mientras que la conferencia debe terminar el viernes 20 de noviembre.

Una transición energética más rápida propuesta

El proyecto exige acelerar la liberación de combustibles fósiles, iniciando inmediatamente la transición a los sistemas energéticos. También aborda el objetivo de una transición justa y ordenada, adaptada a las situaciones nacionales.

Otro componente propone aumentar la proporción de electricidad al 35% del consumo energético final mundial en 2035. Esta ambición va acompañada de referencias al desarrollo renovable, las redes y el almacenamiento. Se formula como un esfuerzo mundial al que los Estados contribuirían según sus circunstancias, no como una obligación idéntica impuesta a todos.

Al menos 120 mil millones para la adaptación

En el texto se propone triplicar al menos 120 mil millones de dólares de financiación para la adaptación. Se pediría a los países desarrollados que aclararan el camino de su apoyo a los países en desarrollo. La adaptación tiene por objeto reducir su vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático.

Estas disposiciones financieras todavía se están examinando. No corresponden a fondos ya desembolsados. El proyecto también aborda los obstáculos al costo y la deuda de capital, así como el uso de donaciones e instrumentos que no crean deuda adicional.

Una base para el debate, no un acuerdo

En la nota que acompañaba el documento, la Presidencia explicó que había adoptado un enfoque amplio para la presentación de informes sobre las propuestas recibidas. Destacó expresamente que la primera versión no reflejaba el consenso. Otras delegaciones rechazaron algunas medidas apoyadas por las delegaciones.

Todos los elementos siguen abiertos a la negociación, incluida la cuestión de su retención en el texto final. Por lo tanto, la presencia de corchetes no significa que sean aceptados. La Presidencia exhorta a las partes a que prosigan sus intercambios para acercar sus posiciones; será necesario alcanzar un resultado común.

En los próximos días es necesario determinar qué fórmulas energéticas y financieras pueden incluirse en la decisión final, tras celebrar consultas entre las delegaciones.

Archivo fotográfico: Antalya, 19 febrero 2022. Sharon Hahn Darlin / Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Se conserva el entero de fotos, aplaudiendo Libnanews.

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