Fuentes cercanas al archivo describen misiones de capacitación y mantenimiento francesas en Ucrania, llamada Volia. Estas actividades se presentan como no combatientes. Ellos difieren de la futura fuerza multinacional prevista después de las hostilidades, mientras que la Unión Europea extiende su propia misión de asistencia y fortalece su coordinación.

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El personal militar francés ha estado realizando misiones de capacitación y mantenimiento en Ucrania durante varios meses, según informes hechos públicos el lunes 16 de noviembre y confirmados por fuentes cercanas al expediente de manera anónima. Este sistema, llamado « Volia », se presenta como apoyo no combatiente a las fuerzas ucranianas.

Los testimonios reunidos describen pequeños números enviados para misiones cortas, en particular para capacitar a soldados ucranianos y participar en el mantenimiento del equipo. Colocan esta presencia al menos en el verano de 2026. Una fuente consciente del expediente afirma que los instructores intervienen en Francia, Polonia y, caso por caso, en Ucrania, sin la intención de participar en acciones coercitivas.

La naturaleza y el alcance de esta misión no fueron objeto de un anuncio público detallado del personal francés. The evidence reported is based on anonymous testimony, not on the official presentation of a deployment of combat troops.

Apoyo europeo cuyo marco está cambiando

Estas revelaciones ocurren ya que la Unión Europea acaba de extender su misión de asistencia militar a Ucrania, EUMAM Ucrania. El Consejo de la UE aprobó el 9 de noviembre una prórroga de dos años, hasta el 15 de noviembre de 2028, con un sobre de casi 300 millones de euros para este período.

También decidió establecer una presencia en Ucrania para coordinar directamente la labor de la misión con las autoridades militares ucranianas y los asociados internacionales. El mandato debe integrar mejor las lecciones del campo de batalla y las necesidades de las fuerzas ucranianas.

Creado a petición de Kiev en octubre de 2022, EUMAM capacitó a más de 100.000 militares ucranianos, según el Consejo. Organiza y coordina la formación individual, colectiva y especializada en el territorio de los Estados Miembros. Esta decisión europea documenta la evolución de la asistencia; por sí sola no constituye una confirmación pública de los términos de Volia.

Ser distinguido de la fuerza posterior al conflicto

Otro mecanismo está en preparación pública: la Fuerza Multinacional-Ucrania, bajo el mando franco-británico en el marco de la Coalición de Voluntarios. In a press release dated 3 November, the French Ministry of Army stated that it was designed for training and reinsurance activities after the hostilities had ended, at the request of the Ukrainian government.

Ejercicio KOALICJA 26.2, organizado en Polonia del 9 al 22 de noviembre con 2.800 tropas de 11 naciones, prepara esta fuerza para un escenario posterior al conflicto. Queda separado de las misiones especiales de apoyo en Ucrania descritas por fuentes cercanas al archivo Volia.

Imagen del archivo: Bruselas, 21 de agosto de 2026. Xavier Lejeune / European Commission, © European Union 2026,CC BY 4.0. Se conserva el entero de fotos, aplaudiendo Libnanews.

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