MTV y Cablevision confirman el cese de la retransmisión después del fracaso de sus negociaciones. El canal exige una revisión de su remuneración, mientras que el PLC rechaza cualquier participación. Actualización de las posiciones de las partes, derechos de emisión y oportunidades de acceso que permanecen abiertas a los espectadores en el Líbano.

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El desacuerdo entre MTV y Cablevision tomó una dimensión política el lunes 16 de noviembre de 2026. La Corriente Patriótica Libre (LCP) rechazó cualquier participación en el conflicto comercial, tras insinuaciones del canal sobre las condiciones de su distribución. El cese de la retransmisión, por otro lado, es confirmado por Cablevision: su sitio indica que MTV solicitó esta interrupción después del fracaso de las negociaciones.

Una remuneración impugnada, no un cierre del canal

En su comunicado de prensa del 15 de noviembre, MTV asumió la decisión de retirar su señal de la red. Desde 2024, reclama una revisión de los derechos de retransmisión devaluados por la caída del libro. Según el canal, esta demanda debe financiarse con los ingresos del distribuidor, sin un aumento de las facturas de los suscriptores.

MTV anticipa un pago mensual de $0.50 por suscriptor contra un ingreso promedio de $24 para Cablevision. Estas cifras provienen de la cadena, no de informes públicos comprobados. La cantidad que está reclamando no se especifica en el comunicado de prensa.

CPL desafía su participación

El CPL rechaza cualquier conexión comercial o política con Cablevision. En su respuesta del 16 de noviembre, pidió a MTV que apoyara sus insinuaciones sobre la influencia política en las negociaciones, o que las retirara y las corrigiera. Por lo tanto, la parte presenta este asunto como una disputa entre dos empresas a las que afirma ser extranjera.

Su respuesta también amplía el debate para incluir obligaciones de los medios de comunicación. Destaca la independencia editorial, la transparencia de los ingresos y el cumplimiento de las condiciones de licencia y registro. Estas posiciones no constituyen una decisión reglamentaria o una constatación judicial sobre las prácticas de las dos empresas. Los documentos consultados no establecen ningún vínculo político.

What the right of retransmission provides

Article 42 of Lebanese Law No. 75 of 3 April 1999 on literature and artistic property grants protected television and radio organizations the right to authorized or prohibit the rebroadcasting of their programmes, regardless of the means used. Este derecho es uno de los derechos vecinos, distintos de los derechos de los autores de las obras difundidas.

En el mismo capítulo se estipula en el artículo 46 que los acuerdos relativos a esos derechos deben redactarse. También se refiere a las excepciones previstas por la ley. Este marco nos permite comprender el tema de las negociaciones de distribución; no fija un arancel propio y no resuelve esta controversia contractual. Los contratos entre las dos empresas no se pusieron a disposición en los anuncios consultados.

¿Qué acceso sigue siendo posible?

La desaparición de la señal de Cablevision no significa que MTV sea detenido. El canal remite a los espectadores a su sitio, aplicaciones y otros modos de distribución, incluyendo Arabsat. También cita a Shahid y +TV, sin permitir que asuma que todas sus ofertas son gratuitas.

Para sus suscriptores, Cablevision mantiene en su página principal el anuncio de retirada y su número de asistencia, 1540. Esta información no da la fecha de regreso de MTV ni el anuncio de compensación. Por consiguiente, debe distinguirse una posible recuperación de una mera continuación de los debates.

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