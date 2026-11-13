Secuestramiento parental: de regreso y custodia

En el Líbano, los secuestros internacionales de padres plantean dos cuestiones distintas: el regreso del niño y la decisión sobre la custodia. El Convenio de La Haya de 1980 organiza el primero sin decidir el segundo. El país no se ha adherido a él. Sin embargo, un acuerdo bilateral rige la cooperación con Francia.

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En el Líbano, las disputas familiares que atraviesan fronteras tienen una distinción decisiva: pedir el regreso de un niño no significa decidir cuál de sus padres tendrá custodia. El Convenio de La Haya de 1980 organiza el primer procedimiento, sin resolver el contenido del segundo. El Líbano no se ha ido. Por lo tanto, las familias deben ocuparse del derecho local, las decisiones judiciales y los acuerdos de cooperación aplicables a su situación.

El debate reunió a jueces, abogados y diplomáticos en la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik los días 23 y 24 de octubre de 2026. Organizada para el quinto aniversario de la iHOPE, la reunión se centró en los secuestros y oportunidades internacionales de los padres para que el Líbano se adhiriera a la Convención. El Ministro de Justicia, Adel Nassar, ha anunciado el examen de varias vías: adhesión, acuerdos bilaterales y mejora de la cooperación judicial. Ninguna de estas vías es un nuevo procedimiento ya abierto a las familias.

Secuestramiento parental: país de vida del niño

El desplazamiento internacional se hace ilegal cuando viola los derechos de custodia reconocidos por la ley del país en que el niño resida habitualmente. El problema no se limita a una salida organizada sin acuerdo. También puede presentarse después de un viaje autorizado inicial, cuando el niño no sea devuelto en las condiciones previstas.

La residencia habitual ocupa un lugar central. No se confunde automáticamente con la nacionalidad del niño o de sus padres. The return procedure is aimed at the country in which his life was established before the displacement or detention in question. No implica dar preferencia a un padre, madre o nacionalidad.

La Convención se aplica a los niños menores de 16 años en sus condiciones de aplicación entre los Estados interesados. El artículo 19 separa expresamente la decisión de devolución de la decisión de custodia. Por lo tanto, el juez a cuyo regreso se presenta el caso no tiene la función de resolver toda la controversia familiar en este procedimiento.

Garantías contra retorno peligroso

El mecanismo no prevé un retorno ciego. El texto incluye una excepción en caso de riesgo grave de peligro físico o psicológico o situación intolerable para el niño. También permite examinar su oposición cuando tiene edad y madurez suficientes.

Estas garantías deben ser examinadas por la autoridad competente. Tampoco permiten que un padre decida el resultado de la controversia por sí solo. Consentimiento al desplazamiento, el ejercicio efectivo de los derechos de custodia y las circunstancias de detención son algunos de los elementos que pueden evaluarse en el procedimiento.

La red de cooperación se basa en las autoridades centrales designadas por los Estados. Ayudan a localizar al niño, prevenir nuevos daños y facilitar una solución o procedimiento voluntario. Esta arquitectura organiza intercambios entre sistemas jurídicos; No crea una corte familiar mundial.

El Líbano permanece fuera de este mecanismo multilateral

Para una familia que se enfrenta al desplazamiento al Líbano, la falta de miembros cambia el camino. Una solicitud no se beneficia simplemente del mecanismo de retorno de 1980 porque el otro país la aplica. Deben identificarse los instrumentos que vinculan efectivamente a los dos Estados y los recursos de que disponen las autoridades competentes.

En el simposio de Kaslik, el Secretario General de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, Christophe Bernasconi, destacó la cooperación entre diferentes tradiciones jurídicas. El instrumento no trata de normalizar las normas nacionales sobre el estatuto personal. This issue is particularly important in Lebanon, where family matters are the responsibility of several religious authorities.

El proyecto defendido por la iHOPE sigue siendo un enfoque de la reforma. El apoyo expresado en una conferencia no equivale a una votación del Parlamento ni a la entrada en vigor de un tratado. En la práctica, las familias siguen sujetas a las normas y los acuerdos vigentes.

Con Francia, un acuerdo separado desde 2000

Los dossiers franco-libanés tienen un marco bilateral. Firmado en París el 12 de julio de 1999, entró en vigor el Acuerdo sobre Cooperación en Ciertas Cuestiones Familiares el 1o de marzo de 2000. El Ministerio de Justicia francés lo enumera como uno de los instrumentos aplicables en las relaciones con el Líbano.

Establece una comisión consultiva conjunta de representantes de los Ministerios de Justicia, Relaciones Exteriores e Interior. Examina los casos relativos a la custodia, las visitas y los derechos del niño a fin de facilitar su asentamiento, incluso mediante soluciones amistosas.

Sus misiones incluyen la asistencia para la conciliación, la información sobre la situación del niño y los procedimientos y los procedimientos para facilitar las visitas. Los expedientes se transmiten a través de canales diplomáticos. El texto protege la confidencialidad de la información examinada.

Esta comisión no es un tribunal que sustituye a los tribunales nacionales. El acuerdo especifica que su actividad no afecta la liquidación de los expedientes por las autoridades competentes. Así, un padre no puede deducir de su existencia que se obtendrá automáticamente una decisión de devolución o custodia.

Procedimientos consulares y judiciales complementarios

Para los franceses interesados, el Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda ponerse en contacto con el departamento competente del Ministerio de Justicia rápidamente cuando un acuerdo permita la cooperación. Los servicios consulares pueden informar a los abogados locales y las oportunidades de mediación. La elección del procedimiento entonces depende del archivo y de las decisiones ya adoptadas.

El consulado no puede ejecutar un juicio francés en el extranjero. El reconocimiento y la ejecución de una decisión pueden requerir una acción ante los tribunales locales, con un abogado. Tampoco puede organizar un secuestro a cambio o sustituir el abogado de un padre.

La mediación puede ayudar a restablecer los contactos y preparar un acuerdo, donde las circunstancias lo permitan. No exime del examen de la seguridad del niño ni del alcance jurídico de los compromisos contraídos. Para las familias, el desafío concreto sigue siendo reunir decisiones, arreglos de viaje y elementos relacionados con la residencia del niño, para que los profesionales competentes puedan determinar el recurso adecuado.

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