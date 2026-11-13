Líbano: Protección de los niños en los medios de comunicación

El 13 de noviembre, el UNICEF y el Ministerio de Información del Líbano presentaron recursos para proteger mejor a los niños en la presentación de informes. Las entrevistas, la confidencialidad, las imágenes y la participación de los menores están en el centro del plan. Se anuncia una iniciativa para profesionales para 2027. Paul Morcos también está preparando una campaña de prevención sobre el uso de Internet alrededor del 20 de noviembre. Esos anuncios se refieren a las prácticas de los medios de comunicación y la sensibilización; No significan que haya entrado en vigor una nueva prohibición de acceso a Internet.

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The protection of children in the media was at the heart of a national conference organized on 13 November by UNICEF, the Ministry of Information and the United Nations Information Centre in Beirut. Los organizadores presentaron recursos prácticos para entrevistas, imágenes y confidencialidad. También lanzaron una iniciativa para profesionales en 2027. El ministro Paul Morcos anunció una próxima campaña de prevención en uso de Internet.

La reunión, titulada « Los derechos de los hombres y los niños: la asociación y la responsabilidad », tuvo lugar antes del Día Mundial de la Infancia el 20 de noviembre. Congregó a funcionarios públicos, periodistas, estudiantes y creadores de contenidos. Entre los participantes figuraban Christophe Boulierac, Representante interino del UNICEF en el Líbano, y Elissar Naddaf, jefe de Télé Liban.

Niños en los medios: Herramientas de escritura

Los recursos presentados abarcan cuatro aspectos concretos del trabajo periodístico: entrevistar a un niño, organizar su participación sin poner en peligro su identidad y respetar su dignidad en las imágenes. Se refieren tanto a la preparación del informe como a las decisiones adoptadas cuando se transmitió.

Christophe Boulierac destacó la brecha entre la velocidad de una decisión editorial y la duración de sus consecuencias. Elegir una fotografía, recordar un detalle o hacer una pregunta puede involucrar la vida de un niño mucho más allá de informar. He has defended a shared responsibility between the media, public institutions and universities, without including this protection as censorship.

En particular, los intercambios abordaron la cobertura de situaciones de emergencia. Un primer aspecto es la reconciliación entre el interés público y la seguridad de los niños. Otro examinó su participación en la información: darles un lugar y una voz, en lugar de reducirlas a imágenes de las víctimas.

La iniciativa « Media Pioneers for the Rights of the Child », anunciada en 2027, debe extender esta cooperación con periodistas y medios de comunicación. Su objetivo es promover prácticas profesionales que respeten los derechos del niño.

Una identidad puede ser nombrada

Los principios generales del UNICEF ya abordan estas cuestiones. Colocan el interés del niño antes de buscar una historia o una imagen. Ocultar un nombre no siempre es suficiente: un fondo, un lugar o indicaciones sobre la familia pueden permitir la identificación.

Para una entrevista, la organización recomienda explicar el propósito del informe y el uso previsto de los comentarios. Pide el acuerdo del niño y su gerente, sin presión, en un idioma que comprendan. Ella aconseja contra cuestiones que pueden revivir el trauma y el estancamiento.

Estas recomendaciones también prevén la renuncia al testimonio individual cuando la publicación exponga al niño o a sus familiares. El periodista puede entonces lidiar con la situación general. Estos principios profesionales preexistentes informan de los instrumentos presentados en Beirut; no son una nueva ley aprobada en la conferencia.

Una campaña de Internet anunciada para noviembre

Paul Morcos anunció que su ministerio, junto con el UNICEF y los medios públicos y privados, estaba preparando un programa preventivo para un uso más prudente de Internet. Ha localizado su lanzamiento en los próximos días, alrededor del 20 de noviembre. The announcement concerns awareness-raising, not a ban on access already in force.

The Minister also referred to the work of a national commission constituted by a government decision of 26 February. La Comisión está preparando un plan que combina medidas, programas y leyes. Esta preparación sigue separada de las recomendaciones editoriales a los profesionales.

El Ministerio y el UNICEF ya habían fortalecido su cooperación con la televisión pública en enero de 2026. The partnership announced on 26 January combined support for the broadcast of Télé Liban with the production of content for young people and better consideration of their rights. La conferencia del 13 de noviembre extiende este trabajo a las prácticas de periodistas y creadores de contenidos.

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