Remesas: ¿Qué números se comparan?

Las compañías de pagos registraron 2.500 millones de dólares en entradas transfronterizas en 2025, mientras que la balanza de pagos registró 4.800 millones en envíos de trabajadores de nueve meses. Estas cifras del Banco del Líbano no se contradicen entre sí: no cubren las mismas operaciones ni el mismo período. Añadiéndolos inflaría artificialmente los recursos recibidos. Las transferencias extranjeras al Líbano aparecen en varias estadísticas. Algunos siguen la actividad de una red de pago. Otros clasifican las transacciones según su naturaleza económica. El examen macroeconómico BDL de diciembre de 2025, publicado en abril de 2026, permite distinguir estas lecturas. Sus datos describen 2025, no transferencias realizadas en otoño de 2026.

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Las compañías de pagos registraron 2.500 millones de dólares en entradas transfronterizas en 2025, mientras que la balanza de pagos registró 4.800 millones en envíos de trabajadores de nueve meses. Estas cifras del Banco del Líbano no se contradicen entre sí: no cubren las mismas operaciones ni el mismo período. Añadiéndolos inflaría artificialmente los recursos recibidos.

Las transferencias extranjeras al Líbano aparecen en varias estadísticas. Algunos siguen la actividad de una red de pago. Otros clasifican las transacciones según su naturaleza económica. El examen macroeconómico BDL de diciembre de 2025, publicado en abril de 2026, permite distinguir estas lecturas. Sus datos describen 2025, no transferencias realizadas en otoño de 2026.

Transferencias fuera del Líbano: un canal no es un total nacional

La primera serie abarca las transacciones electrónicas de transferencia de efectivo, llamadas CET. Cubre los proveedores de servicios de pago electrónicos supervisados por el BDL. Las entradas transfronterizas aumentaron de unos 2.800 millones de dólares en 2024 a 2.500 millones en 2025. El banco central baja un 11,6% de los datos no redondeados.

Esta cantidad no está totalmente integrada por los trabajadores que envían. Estos representan el 63,1% de las admisiones al circuito en 2025, en comparación con el 70% en 2024. El resto pertenece a otras categorías de transacciones. Assimilating every dollar transferred by a claimant to a diaspora family worker would therefore confuse the means of payment with the reason for payment.

Paralelamente, los productos de CET aumentaron de 475 millones a 501 millones de dólares. El componente de « pago de trabajadores » representó el 68,9% de las salidas en 2025. Todos los terrenos combinados, el equilibrio transfronterizo del circuito alcanzó unos 2.000 millones. El saldo de los únicos envíos de trabajadores en el mismo circuito era de 1.200 millones, en comparación con 1.600 millones en 2024.

CET operations followed by BDL 2024 2025 Entradas transfronterizas, todas las razones Alrededor de 2.800 millones de dólares Alrededor de 2.500 millones Salidas transfronterizas, todas las razones 475 millones 501 millones Saldo de los trabajadores únicamente Alrededor de 1.600 millones de dólares Alrededor de 1.200 millones Operaciones internas recibidas y entregadas Alrededor de 2.700 millones de dólares Alrededor de 2.200 millones

La última línea no mide moneda extranjera. Describe las operaciones domésticas. Un pago entre dos residentes puede movilizar a un proveedor sin constituir una contribución externa a la economía. No debe añadirse a las entradas transfronterizas para calcular los recursos enviados desde el extranjero.

Balanza de pagos mide otra categoría

En la sección de cuentas externas, el BDL enumera los envíos de trabajadores durante los primeros nueve meses de 2025. Los ingresos alcanzaron alrededor de 4.800 millones de dólares, en comparación con los 5.000 millones de dólares anuales anteriores. Los productos ascendieron a 1.400 millones de dólares. El saldo era de 3.400 millones, frente a 3.700 millones en el mismo período de 2024.

This item is not limited to the TEC scope in the claimant chapter. Forma parte de una cuenta económica nacional. Por lo tanto, la diferencia entre 4.800 millones y 2.500 millones no puede interpretarse como dinero perdido, oculto o exclusivamente transportado en efectivo. Los períodos también difieren: nueve meses en el primer caso, doce en el segundo.

El cálculo de una « parte de mercado » de los reclamantes dividiendo estas dos cantidades sería igualmente engañoso. El numerador incluiría operaciones de naturaleza diferente y un período más largo. Una comparación válida requeriría las mismas fechas, categorías y documentación precisa de los canales ya incluidos en el total nacional.

La definición también cambia las comparaciones internacionales

El Banco Mundial define las transferencias personales entre hogares residentes y no residentes, independientemente del vínculo familiar o fuente de ingresos enviados. Su indicador de correo personal añade un componente de compensación de los empleados. Por lo tanto, es más amplio que una vieja serie titulada « pagos de trabajo ».

La residencia económica aquí cuenta más que la nacionalidad. La palabra « diaspora », útil en lenguaje común, no reemplaza la definición estadística. La comparación de un indicador internacional en una línea BDL requiere comprobar los componentes, en lugar de asumir que dos partidas cercanas se refieren exactamente a los mismos flujos.

Las entradas brutas y el saldo neto también responden a diferentes preguntas. La medida anterior las cantidades recibidas dentro del perímetro elegido. El segundo elimina las cantidades enviadas. El saldo neto de 3.400 millones de pagos no es un ingreso adicional que se suma a 4.800 millones de entradas.

Una disminución observada todavía no da su causa

Ambos sets muestran una disminución en sus respectivos períodos. Esto no es suficiente para medir una disminución uniforme de la cantidad de asistencia recibida por cada familia. Las estadísticas presentadas no dan el número de hogares recibidos, la distribución de cantidades o cambios de canal para el mismo remitente.

Un hogar puede recibir menos, otro puede recibir más. Una transferencia puede cambiar su intermediario sin que su beneficiario cambie. Estas posibilidades ilustran la información que falta; no son pruebas de la disminución de 2025. Se necesitaría frecuencia, cantidad promedio y datos de origen para separarlos.

En consecuencia, la siguiente declaración pertinente debería especificar simultáneamente el período, las operaciones abarcadas y el carácter bruto o neto de la suma. El BDL indica que se están revisando sus cifras de balanza de pagos. Esta reserva debe mantenerse adjunta a los datos de 2025, incluso cuando se utilizan para comprender el papel sostenible de las transferencias en la economía libanesa.

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