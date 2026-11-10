Blinken dudas de que Irán puede rendirse

Antony Blinken dudó que aumentar la presión llevaría a Irán a rendirse. El ex Secretario de Estado de los Estados Unidos defiende una negociación manteniendo la presión económica. En una entrevista celebrada el 9 de noviembre, destacó las dimensiones del país y sus capacidades restantes. El día anterior, en Washington, ya había mencionado posibles concesiones, a diferencia de Mike Pompeo. Estas posiciones acompañan la mediación de Qatar, sin constituir una decisión de la administración estadounidense ni anunciar un acuerdo con Teherán.

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Antony Blinken cree que Washington puede empujar a Teherán a negociar, pero duda que puede conseguir su rendición. En una entrevista televisiva el lunes 9 de noviembre, el ex Secretario de Estado de los Estados Unidos pidió un resultado diplomático. Destaca el tamaño de Irán, su fachada marítima y sus capacidades militares restantes. Esta evaluación viene cuando Qatar sigue mediando entre Washington y Teherán.

Blinken to Iran: Negotiating rather than capitulating

El informe de esta entrevista, publicado por un medio financiero estadounidense, reporta su llamado a combinar presión económica y negociación. Blinken cree que una nueva escalada expondría a los Estados Unidos a riesgos adicionales. No presenta ninguna concesión iraní ya obtenida, ni presenta ningún acuerdo en preparación que conozca los términos.

También critica la retirada estadounidense del acuerdo nuclear de 2015, decidido por Donald Trump en 2018. Según él, las huelgas dañaron las instalaciones iraníes sin eliminar permanentemente el riesgo nuclear. Sus comentarios sobre posibles existencias enterradas y centrifugaciones sobrevivientes constituyen un análisis, no un inventario verificado in situ.

Una posición ya defendida en Washington el día anterior

El domingo 8 de noviembre, durante una reunión pública en Washington con Mike Pompeo, Blinken defendió una línea similar. Los dos ex jefes de la diplomacia americana hablaron ante la Asamblea General de las Federaciones Judías de América del Norte.

Blinken se refirió entonces a la posibilidad de concesiones, en particular sobre sanciones, para permitir negociaciones. Propone que se mantenga la presión económica sostenida a tal efecto. Invocó el acuerdo nuclear de 2015 y el fin de la guerra Irán-Iraq para distinguir un arreglo negociado de una capitulación.

Pompeo, por el contrario, rechazó las concesiones y defendió la continua presión sobre el régimen iraní. Este desacuerdo se refiere a las formas de salir del conflicto. Ninguno de ellos está llevando a cabo negociaciones en nombre de Washington.

La geografía ilumina el argumento, no el resultado del conflicto

Las dimensiones de Irán proporcionan una base concreta para el argumento de Blinken sobre las dificultades de la guerra prolongada. Los datos de las Naciones Unidas muestran una superficie de aproximadamente 1,63 millones de kilómetros cuadrados y una población estimada de 92,4 millones para 2025. La cifra a menudo redondeada a 90 millones corresponde a un orden de magnitud.

Sin embargo, estos datos no miden el estado actual del arsenal iraní ni la capacidad del poder para soportar nuevas operaciones. La resiliencia política y militar mencionada por el ex Secretario de Estado sigue siendo una evaluación estratégica. No significa que Irán sea inmune a la pérdida o a la presión.

La mediación de Qatar continúa en París

El debate tuvo lugar después de la reunión del 9 de noviembre entre Donald Trump y el Primer Ministro de Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani. El Presidente de Estados Unidos anunció entonces que no lanzaría otra ofensiva por el momento, citando el progreso hacia una solución al conflicto. Mantuvo la posibilidad de actuar si la situación cambió.

El 10 de noviembre, el jefe de gobierno de Qatar debía presentar los resultados de sus debates a funcionarios europeos y sauditas en París. La secuencia diplomática tiene lugar al margen de la reunión del G7 de Ministros de Relaciones Exteriores. Estas consultas aún no merecen la pena anunciar un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán.

Imagen del archivo: Ormuz Estrecho visto por Terra/MODIS, 2 de diciembre de 2020. MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, dominio público. Vestido editorial; la vista no muestra los eventos de noviembre de 2026.

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