FMI: Jaber espera un acuerdo en principio esta semana

Las negociaciones con el FMI comenzaron el martes 10 de noviembre en Beirut. Yassine Jaber espera un acuerdo en principio esta semana. El Ministro de Finanzas presenta la Ley de Breach Financiera como condición para resolver la crisis bancaria. Desea adoptarla a más tardar en marzo de 2027, recordando que el Parlamento está en control de su calendario. La contribución del Estado dependerá de su capacidad y sostenibilidad de la deuda. No se anunciaron planes de reembolso individuales.

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Yassine Jaber espera llegar a un acuerdo en principio esta semana en las negociaciones con el FMI, abierta el martes 10 de noviembre de 2026 en Beirut. Después de la primera sesión, el Ministro de Finanzas puso la ley sobre la violación financiera en el centro del proceso. Desea adoptarla a más tardar en marzo de 2027, recordando que el calendario pertenece al Parlamento. Al final de esta reunión no se anunció ningún acuerdo.

La delegación del Fondo Monetario Internacional llegó a la capital el lunes por la noche. Se prevé que las deliberaciones continúen hasta el viernes 13 de noviembre. La sesión inaugural se celebró en el Ministerio de Finanzas. Los dos equipos se unieron luego al Hotel Phoenicia para discutir más sobre temas relacionados con el proyecto de ley.

Las negociaciones con el FMI detallan las pérdidas

Yassine Jaber lidera la delegación libanesa. El Ministro de Economía y Comercio, Amer Bsat, y el Gobernador del Banco del Líbano, Karim Suaid, participan en las actuaciones. Los acompañan representantes de la Presidencia y de la Presidencia del Consejo. También están presentes el Director General de Finanzas, Georges Maurawi, así como expertos del Ministerio.

Tras la reunión, el Ministro describió una serie de períodos de sesiones en curso. El acuerdo en principio que desea obtener debe, en su opinión, permitir que la solución de la crisis bancaria comience en la práctica. Este es un objetivo para esta semana, sin resultado acordado. Sus declaraciones no incluyen una cantidad aprobada de financiación ni un calendario para el desembolso de la Caja.

Jaber insiste en la necesidad de restablecer bancos capaces de financiar empresas y conceder préstamos. Consideraba imposible ampliar la dependencia del país de los pagos en efectivo. Por consiguiente, el Ministro presentó la negociación como medio de restablecer el funcionamiento del sector más allá del debate de los depósitos por sí solo.

La ley sobre la violación financiera sigue siendo el pasaje obligatorio

El Ministro afirma que el Gobierno y el Banco del Líbano coordinan estrechamente sus posiciones. Esta consulta se refiere a las discusiones con el Fondo y el proyecto de ley presentado al Parlamento. En su opinión, la falta de aprobación de este texto impide la transición a un programa con el FMI.

La « violencia financiera » se refiere a las pérdidas que el mecanismo de reorganización debe reconocer y asignar. Su tratamiento es una condición para la reestructuración de los bancos y la recuperación de los depósitos. En consecuencia, la votación sobre el texto debe establecer un marco antes de ejecutar un programa de reembolso. Los comentarios del martes no anuncian una ley ya aprobada.

El propio FMI recordó varias condiciones el 1 de octubre. Incluyen un marco eficaz de resolución bancaria y una ley de pérdida que cumple con las normas internacionales. El Fondo también requiere un presupuesto de 2027 y una vía fiscal compatible con la deuda sostenible. Los progresos en la gestión de las finanzas públicas y la gobernanza también forman parte del marco.

Jaber vincula la contribución del Estado a sus capacidades

Cuando se le preguntó sobre la distribución de las pérdidas, Yassine Jaber presentó la orden que defendió en las discusiones. Según su presentación, el Estado y el Banco del Líbano deben contribuir primero, luego el sector bancario. Los depositantes deben soportar las pérdidas como último recurso. Esta presentación es la del Ministro al final de la primera sesión.

Agregó que la contribución del Estado debe mantenerse en consonancia con su capacidad. Hay dos limitaciones en su respuesta: la sostenibilidad de la deuda pública y la cuestión de los titulares de Eurobond. El Estado también debe hacer frente a esos compromisos. Jaber no da una cantidad definitiva para su participación en la solución de la crisis bancaria.

El Ministro minimiza las diferencias de principio y describe sobre todo los cálculos para medir lo que puede soportar cada parte. También destacó la responsabilidad del Banco del Líbano en la conducción del caso. Pide apoyo a la institución para que pueda cumplir esta tarea.

El FMI había aclarado su posición durante su visita de septiembre: los accionistas y los acreedores subordinados deben absorber pérdidas ante los depositantes. También solicitó reembolsos compatibles con la viabilidad bancaria y la sostenibilidad de la deuda. Estos criterios por sí solos no determinan la contribución numérica de cada actor.

Para los solicitantes, ningún horario individual anunciado

Jaber describe tres pasos para los clientes bancarios: aprobar la ley, reformar el sector y luego implementar el programa de restitución acordado. Recordó que el Banco del Líbano ya estaba haciendo pagos dentro de sus medios. Se refirió a un aumento reciente de las cantidades pagadas, sin detallar nuevos techos en esta intervención.

El Ministro reconoce la aspiración de cada depositante de recuperar todo su dinero. Sin embargo, no transforma esta expectativa en una garantía de reembolso completa. Subrayó que después de siete años de crisis, las autoridades seguían buscando una solución para restaurar un sector bancario en funcionamiento.

El calendario legislativo es ahora un punto de cruce concreto. El Comité Parlamentario de Finanzas y Presupuesto sigue examinando el presupuesto, explica Jaber. Debe centrarse entonces en el proyecto de incumplimiento financiero. El Ministro desea que su adopción tenga lugar lo antes posible, sin más de marzo de 2027. Este plazo sigue siendo un deseo gubernamental, sujeto a las decisiones de los Miembros. Para el viernes, los negociadores deben seguir examinando el texto y la capacidad financiera de las partes.

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