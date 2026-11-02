Boxe : Ramzi Hilal prepara su cita en Dakar

Ramzi Hilal representa el boxeo libanés en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026, en la categoría 55 kg. El Club Al-Fityan de 17 años de Saida ha aumentado las pasantías y competiciones internacionales desde septiembre de 2025. Su padre, Wissam Hilal, acompañó su preparación. Al abrir los Juegos el 31 de octubre en Senegal, el torneo de boxeo tendrá lugar del 7 al 12 de noviembre. Su ruta incluye pasajes en Jordania, Uzbekistán y Tailandia.

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Ramzi Hilal, 17 años, prepara el evento de boxeo para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026, en la categoría 55 kg. Los Juegos se inauguraron el 31 de octubre en Senegal. El torneo de boxeo tendrá lugar del 7 al 12 de noviembre.

Los jóvenes libaneses abordan este evento después de más de un año de prácticas y concursos en el extranjero. Su padre, el ex boxeador Wissam Hilal, entrenó y acompañó su preparación.

Ramzi Hilal, de Saida a Dakar

Nacido en 2009, Ramzi Hilal pertenece al club Al-Fityan de Saida. Está presidido por Ahmad Masri, ex participante olímpico y vicepresidente de la Federación Libanesa de Boxeo.

Su programa internacional comenzó con una pasantía en Jordania el 6 de septiembre de 2025. Luego se unió a Uzbekistán el 27 de septiembre para otro mitin. En octubre de 2025 participó en los Juegos Asiáticos de la Juventud en Bahréin, donde ocupó el quinto lugar.

La preparación continuó en 2026

El boxeador ganó el segundo lugar en la Copa del Rey en Jordania, en la que participó a finales de enero de 2026. Luego se unió a Tailandia el 24 de febrero para prepararse para la Copa Mundial de Futuros de Boxeo de Marzo en Bangkok.

Este concurso fue un escenario en el proceso de selección de Dakar. Esta etapa le permitió obtener su calificación para Dakar.

La preparación continuó en Jordania, con una pasantía de ocho días a partir del 26 de junio. El boxeador realizó posteriormente viajes de preparación a Jordania y China.

El torneo comienza el 7 de noviembre

Hilal elogió el apoyo de la Federación Libanesa de Boxeo y su Presidente, Bilal Noureddine. También agradeció al entrenador Ihab Hamdan, los técnicos de selección y su entrenador físico, Ahmad Safadi.

En Dakar se realizarán combates en el centro de exposiciones de Diamniadio. El torneo de boxeo comienza el sábado 7 de noviembre, mientras que los Juegos continúan hasta el 13 de noviembre.

Presentación visual de Ramzi Hilal para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026. Crédito: Visual transmitido con el comunicado de prensa.

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