Carrera militar: un semi-maratón en proyecto

La carrera del ejército libanés podría evolucionar hacia un semi-maratón. Brigadier General Mikhail Moussa habló sobre este proyecto en un almuerzo dedicado a los socios de la segunda edición.
El Centro Superior de Deporte Militar, que dirige, organizó esta recepción en el complejo militar de Emile-Lahoud en Mar Roukoz, en la comuna de Dekouane. Rindió homenaje a las personas y empresas que contribuyeron a la carrera de 10 kilómetros.
La carrera militar podría recorrer 21,1 kilómetros
Mikhail Moussa anunció su intención de desarrollar el evento organizando un semi-maratón de 21.1 kilómetros. El objetivo anunciado es ampliar la participación y fortalecer el lugar de este evento en el calendario deportivo libanés.
No se especifican fechas ni rutas para este proyecto.
Encuentro de socios deportivos en Mar Roukoz
La segunda edición de los 10 km fue patrocinada por el comandante del ejército, el general Rodolphe Haykal, que también estuvo presente durante la carrera. Llevaba el eslogan « Juntos, continuamos ».
En el almuerzo, Mikhail Moussa agradeció al comandante del ejército por su apoyo. Elogió la organización del evento y la labor de los oficiales y soldados involucrados en su preparación.
También dio las gracias a la Federación Libanesa de Atletismo, que había supervisado el evento, así como a las empresas asociadas y los medios de comunicación. Entre los invitados estaban Roland Saadé, su vicepresidente, Nehmetallah Bejjani, y su secretario general, Wassim Houlé.
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