Atletismo: Líbano presenta su selección U18

La Federación Libanesa de Atletismo anuncia la presentación oficial de su selección nacional de menores de 18 años. La ceremonia tendrá lugar el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 11 horas, en el teatro de la Escuela Notre-Dame de las Hermanas Antoninas de Hazmieh-Mar Takla. Se invita a periodistas y fotógrafos a cubrir este lanzamiento. Esta iniciativa forma parte del programa federal de apoyo a los equipos nacionales y tiene por objeto fortalecer su presencia en concursos deportivos locales e internacionales.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Federación Libanesa de Atletismo presentará su selección U18 el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 11.00 horas, en Hazmiah. La ceremonia tendrá lugar en el teatro de la Escuela Notre-Dame de las Hermanas Antoninas de la zona de Mar Takla.

Una selección U18 para fortalecer los equipos nacionales

Este lanzamiento se refiere a atletas menores de 18 años. Forma parte del programa federal para apoyar y desarrollar selecciones nacionales. La federación pretende fortalecer su presencia en concursos locales e internacionales.

Invita a periodistas y fotógrafos a asistir a la presentación.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews